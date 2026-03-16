Ministrul Finanţelor: Aderarea la OCDE înseamnă o garanţie că instituţiile funcţionează eficient, indiferent de ciclul economic

Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică aduce o scădere a costurilor de finanţare şi investiţii în plus şi reprezintă o garanţie că instituţiile funcţionează eficient, indiferent de ciclul economic, a transmis, luni, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la lansarea celui mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de OCDE, potrivit Agerpres.

Declaraţiile ministrului Finanţelor vin la scurt timp după ce oficialii OCDE au avertizat că datoria României e nesustenabilă. Extinderea TVA, mai puțin cash, CASS pentru toți pensionarii se numără printre recomandările acestora.

"Aş începe prin a spune că întreg efortul de elaborare a acestui studiu se suprapune cu efortul de consolidare bugetară. Acest efort a început în iunie anul trecut, printr-o consultare extinsă cu instituţiile din România şi o colaborare foarte bună la nivelul structurilor OCDE şi a fost dezbătut în comitetul de analiză economică şi dezvoltare a OCDE pe 13 ianuarie, moment în care am prezentat datele finale ale studiului, pe toate cele patru sub-componente.

Şi, dacă mai avea cineva vreo îndoială dacă a fost o decizie bună ca la sfârşitul anului trecut, prin efortul de consolidare, să generezi o ţintă de deficit sub cea de 8,6%, o ţintă de deficit de 7,6% cash, vă spun încă o dată că a fost decisiv acest lucru şi că pe 13 ianuarie, în Comitetul de analiză economică şi dezvoltare, două treimi din întrebările pe care le-am primit asupra studiului au fost întrebări care vizau în mod direct consolidarea economică şi dorinţa autentică a României de a face această consolidare şi cât de importantă este ea în raport cu dezechilibrele", a spus Alexandru Nazare, conform sursei citate.

Potrivit ministrului, rezultatul pe care l-a avut România în privinţa deficitului cash, care este asociat cu ajustarea semnificativă a deficitului primar şi a deficitului ESA, a fost un element important care, în dezbaterea de pe 13 ianuarie de la Paris, a avut un impact semnificativ asupra tuturor delegaţiilor OCDE care au analizat acest studiu şi pe baza lui au luat şi au format o opinie, studiul fiind elementul cheie care închide tot procesul de aderare.

"Aşadar, ne-a ajutat enorm acest lucru şi sunt nişte beneficii concrete pe care România le va avea prin modul în care a făcut consolidarea. Aderarea la OCDE ne aduce nu doar o scădere a costurilor de finanţare, de care avem nevoie ca de aer pentru a ţine sub control şi a stabiliza datoria publică cât mai repede, şi în al 2-lea rând, ne va aduce investiţii în plus, pentru că sunt investitori care au în mandatele lor investiţionale condiţia de aderare la OCDE.

Şi, în momentul când România va îndeplini această condiţie, aceşti investitori vor avea şi România pe radar. De aceea, în multe din cazurile în care am observat o aderare, imediat după observăm şi un nivel crescut al investiţiilor. Deci avem două avantaje concrete pe care le vom vedea imediat cum România va adera la OCDE", a explicat şeful de la Finanţe.

El a adăugat că aderarea la OCDE înseamnă o funcţionare mai bună a instituţiilor, ceea ce generează prosperitate economică şi creştere economică.

"La fel de important, la nivel strategic, aş spune că după aderarea la Uniunea Europeană, care a însemnat o armonizare de legislaţie, aderarea la NATO, care a însemnat mai multe capabilităţi – România trebuia să arate că are capabilităţi în plus-, aderarea la OCDE înseamnă, în fapt şi în drept, o garanţie că instituţiile funcţionează eficient, indiferent de ciclul economic. Acesta este mesajul pe care îl transmite nu doar OCDE, îl transmitem românilor.

Şi aderarea la OCDE înseamnă o funcţionare mai bună a instituţiilor, ceea ce generează prosperitate economică şi creştere economică. Şi aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care au accelerat enorm dosarele în lucru pentru OCDE, din Ministerul Finanţelor, din ASF, din BNR, din toate instituţiile, care au împins foarte mult dosare care trenau de mult timp şi am reuşit, într-o perioadă destul de scurtă, să recuperăm şi să fim astăzi aici, în faţa acestui rezultat foarte important de prezentare a studiului OCDE", a mai afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a mai semnalat că prognozele de creştere economică şi de deficit cash ale OCDE şi Guvernului se suprapun, ceea ce este un semnal de încredere foarte mare pentru România.

Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice, iar pentru a evita acest lucru Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) spune că este nevoie de creşterea eficienţei cheltuielilor publice, precum şi de extinderea bazei de impozitare şi îmbunătăţirea conformităţii fiscale.

Într-un raport publicat luni, OCDE apreciază că recenta reformă a pensiilor, în special prin creşterea vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale şi introducerea de noi reguli de indexare, este un pas pozitiv către îmbunătăţirea sustenabilităţii sistemului de pensii şi încurajarea participării forţei de muncă. În acelaşi timp, România se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a creşte cheltuielile pentru sănătate, educaţie, asistenţă socială şi inovare, pentru a sprijini o creştere incluzivă. De asemenea, salariile din sectorul public reprezintă o pondere tot mai mare din cheltuielile guvernamentale, ceea ce necesită un control mai strict.