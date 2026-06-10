O companie de stat are datorii de aproape un miliard. Oana Gheorghiu: A raportat un profit fals. Fără reforme, va fi vândută pe bucăți

1 minut de citit Publicat la 12:27 10 Iun 2026 Modificat la 12:27 10 Iun 2026

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu spune că, în lipsa reformelor, TAROM va ajunge să fie vândută pe bucăți. Foto: Hepta

Datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimări de pierderi în 2026 de 186 de milioane de lei. Aceasta este situația companiei TAROM, afirmă Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, într-o postare publicată miercuri pe Facebook.

Postarea este intitulată "Adevărul despre TAROM, o companie aflată în zbor direct către eșec".

Gheorghiu adaugă că gradul de ocupare al aeronavelor TAROM este sub 70%, "mult sub țintele asumate".

Potrivit vicepremierului interimar, profitul raportat de companie în anull 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitatea operațională curentă.

"În ultimii 10 ani a fost singurul an cu profit. În fapt, un profit fals", a subliniat Oana Gheorghiu.

Ea acuză că principala problemă a companiei nu este lipsa de potențial, ci lipsa unei guvernanțe eficiente.

Oana Gheorghiu: La TAROM se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile

"Compania TAROM pare prinsă într-un cerc vicios în care se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile, se amână deciziile dificile, iar conflictele de guvernanță blochează reforma", susține vicepremierul interimar.

Gheorghiu invocă analizele efectuate și discuțiile cu managementul companiei și spune că a constatat lipsa unei strategii coerente pe termen lung și a unei viziuni privind competitivitatea operatorului aerian.

"Nu poți salva o companie strategică doar din discursuri patriotice. Nu poți cere performanță fără independența reală a Consiliului de Administrație, fără criterii profesionale reale, fără asumare managerială și fără o strategie industrială serioasă pentru aviația românească", spune ea.

Potrivit acesteia, pentru redresarea TAROM sunt necesare un management de redresare, profesionalizarea guvernanței, obiective măsurabile, disciplină financiară și un parteneriat strategic.

Totodată, vicepremierul interimar a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor este limitat.

"Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăți doar pentru a mai cumpăra puțin timp", a conchis Oana Gheorghiu.