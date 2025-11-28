Statele OCDE au început să crească vârsta de pensionare peste pragul de 70 de ani. Ce face România

Peste jumătate dintre statele membre OCDE vor crește vârsta de pensionare la 70 de ani sau peste acest prag, arată un raport recent al acestei organizații.

Creată în 196 pentru a stimula progresul economic și comerțul mondial, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este în prezent o structură interguvernamentală cu 38 de membri, între care se numără 22 de țări din Uniunea Europeană dar și Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Israel și Turcia.

Documentul OCDE avertizează că îmbătrânirea populației și declinul natalității vor constrânge tot mai multe state să recurgă la această măsură, în contextul în care sistemul de pensii nu va mai putea fi susținut.

Danemarca, Estonia, Italia, Olanda, Suedia au inițiat deja reforme care majorează vârsta de pensionare.

Astfel, în Danemarca pragul de vârstă pentru ieșirea la pensie este în prezent 70 de ani și pentru persoanele născute începând cu 1971 și se estimează că va deveni fi 74 de ani în anii următori.

În Estonia, pragul de pensionare de 65 de ani la nivelul lui 2026, va crește gradual și ar urma să ajungă la 71 de ani în 2050.

Conform datelor de la nivel global există în acest moment 33 de pensionari la fiecare 100 de persoane active.

În 2050, acest raport va crește la 52 de pensionari la 100 de persoane care lucrează.

Câți pensionari sunt în România la fiecare 10 persoane active

Cheltuielile cu pensiile publice în țările membre OCDE vor ajunge de la 8,8% din PIB în prezent, la o medie de 10% din PIB în următorii 25 de ani.

În România, multe voci spun că autoritățile vor fi nevoite să facă precum statele OCDE.

La nivel național, în 2024 existau 8 pensionari la 10 angajați.

Însă această medie ascunde discrepanțe uriașe în județe.

Dacă în zona București - Ilfov raportul pensionari / lucrători era de 4 la 10, în Vaslui acest raport era de 14 pensionari la 10 angajați, iar în Teleorman, 15 pensionari la 10 angajați.