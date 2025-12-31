Ce cumpără românii din supermarket cu doar câteva ore înainte de Revelion. Preparatele tradiţionale, înlocuite cu fructe de mare

Ce cumpără românii din supermarket cu doar câteva ore înainte de Revelion. Foto: Getty Images

Românii fac ultimele cumpărături pentru noaptea de Revelion. După un an marcat de scumpiri, mulţi sunt precauţi la ce pun în coş. Unii aleg meniuri diferite faţă de anii trecuţi, cu peşte şi fructe de mare, în locul preparatelor tradiţionale.

Oamenii au mers în supermarketuri şi pe data de 31 decembrie, pentru ultimele cumpărături pentru cina festivă de Revelion. Cei mai mulţi trec pe la raionul de fructe, se asigură că respectă tradiţiile. Clienţii cumpără struguri, şampanie sau platouri reci gata făcute.

De asemenea, românii cumpără şi peşte, fructe de mare. Reducerile la dulciuri, care şi ele sunt foarte căutate cu câteva ore înainte de Revelion, depăşesc 20%.

De câți bani are nevoie o familie pentru masa festivă de Revelion

În magazine și piețe este mai puțină aglomerație decât în alți ani, iar comercianții vin cu promoții pentru a atrage clienții. Cu toate că prețurile au crescut mult în ultimul an, mulți dintre români aleg să păstreze obiceiurile pentru masa festivă de Revelion.

Potrivit unei analize Antena 3 CNN, bugetul necesar pentru masa de Revelion se situează între 500 și 1.000 de lei, în funcție de meniul ales, pentru o familie cu doi copii.

Suma acoperă, în general, aperitivele, friptura, peștele, un desert - cozonac sau tort. Pentru o sticlă de șampanie, românii trebuie să scoată bani în plus din buzunar.

Potrivit Institutului Național de Statistică, carnea de porc este mai scumpă cu aproximativ 5% față de anul trecut, cea de vită cu 11%, iar peștele, de asemenea, foarte căutat înainte de Revelion, este și cel mai scump, cu aproape 10%.