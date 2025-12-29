De câți bani are nevoie o familie pentru masa festivă de Revelion. Peștele este mai scump cu aproape 10% față de anul trecut

Mulți dintre români aleg să păstreze obiceiurile pentru masa festivă de Revelion / foto: Getty Images

Cu doar câteva zile înainte de Revelion, românii își planifică bugetele pentru masa festivă. Deși prețurile au crescut, mulți aleg să respecte tradițiile de sărbători, iar comercianții au venit cu oferte și reduceri pentru a menține vânzările.

În magazine și piețe este mai puțină aglomerație decât în alți ani, iar comercianții vin cu promoții pentru a atrage clienții. Cu toate că prețurile au crescut mult în ultimul an, mulți dintre români aleg să păstreze obiceiurile pentru masa festivă de Revelion.

Chiar și așa, pentru a nu depăși bugetul, românii sunt sfătuiți să își facă din timp liste de cumpărături și să țină cont de numărul de invitați și de meniul stabilit.

C â t î i cost ă pe rom â ni masa festiv ă de Revelion

Potrivit unei analize Antena 3 CNN, bugetul necesar pentru masa de Revelion se situează între 500 și 1.000 de lei, în funcție de meniul ales, pentru o familie cu doi copii.

Suma acoperă, în general, aperitivele, friptura, peștele, un desert - cozonac sau tort. Pentru o sticlă de șampanie, românii trebuie să scoată bani în plus din buzunar.

De altfel, mâncarea tradițională care nu lipsește de pe mesele de sărbători s-a scumpit.

Potrivit Institutului Național de Statistică, carnea de porc este mai scumpă cu aproximativ 5% față de anul trecut, cea de vită cu 11%, iar peștele, de asemenea, foarte căutat înainte de Revelion, este și cel mai scump, cu aproape 10%.