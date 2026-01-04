Noua metodă prin care escrocii păcălesc victimele la telefon. La ce trebuie să fim atenți: „Totul se petrece într-o engleză neclară”

Escrocii apelează la noi tactici tot mai sofisticate pentru a fura banii oamenilor / foto: Getty Images

Escrocii au inventat noi metode pentru a fura datele personale, precum și banii oamenilor. Cea mai nouă metodă de înșelătorie este să-și sune victimele, să le convingă că au fost deja înșelate și să mintă că le ajute pentru a le fura datele de pe card. Ramona Dabija, chestor al Poliției Române, a explicat la Antena 3 CNN cum să ne ferim pentru a nu cădea în această capcană.

În ultima perioadă, escrocii apelează la noi tactici tot mai sofisticate. Mulți dintre aceștia se dau polițiști, inspectori ANAF sau ofițeri bancari pentru a le fura datele personale și banii.

Acum, însă, escrocii au inventat o nouă metodă de înșelătorie. Concret, sună victimele, încearcă să le convingă că au fost deja înșelate și le mint că le ajută pentru a le fura datele de pe card.

Ramona Dabija, chestor al Poliției Române, a explicat la Antena 3 CNN că noua metodă este complexă și, uneori, poate fi greu de recunoscut de către victime.

„Într-adevăr, imaginația acestor hackeri, cu ghilimele de rigoare, este una de neegalat. Ultima metodă, dacă vreți, este și mai apropiată de ceea ce se întâmplă în viața reală, și anume în momentul în care ești sunat, primești mai întâi un mesaj înregistrat, care îți induce ideea că apelul este înregistrat, ceea ce este fals. După aceea, te pune în legătură cu un operator care, mai mult decât atât, te îndeamnă să creezi un card virtual, sub pretextul că celelalte carduri ale tale vor fi blocate. Totul se petrece într-o engleză neclară.

Dacă ești grăbit, dacă nu știi foarte bine limba engleză sau pur și simplu nu ai răbdare să asculți mesajele până la capăt și să respiri să-ți iei acel moment în care să gândești puțin mai bine, dacă chiar ai cont pe platforma la care ei se referă, riști să rămâi fără date”, a declarat aceasta.

Ramona Dabija a făcut câteva recomandări pentru a nu cădea în această capcană.

„Tocmai de aceea, îi îndemnăm pe toți să nu se grăbească să dea click dacă vine mesajul printr-un mesaj scris sau să închidă dacă este sunat la telefon. De asemenea, să nu dea datele bancare, pentru că nicio instituție a statului sau o instituție bancară nu-ți cer toate datele de pe card și neapărat să verifice la unitatea bancară unde ei au contul și să semnaleze această metodă de fraudare”, a mai explicat Ramona Dabija, chestor al Poliției Române.