Un grup de hackeri a furat datele a 200 de milioane de utilizatori Pornhub și amenință acum că le va publica

Datele a 200 de milioane de utilizatori premium PornHub au ajuns în mâinile hackerilor. Grupul de hackeri ShinyHunters a declarat că a furat date aparținând clienților premium ai principalului site web pentru adulți. Iar acum aceştia amenință că le vor publica şi cer o răscumpărare în Bitcoin.

Autenticitatea afirmației nu a fost confirmată deocamdată oficial, însă hackerii au furnizat o mostră de date, care a fost verificată cel puțin parțial de mai multe site-uri din industrie.

Într-o conversație online, reprezentanţii ShinyHunters au declarat pentru Reuters, preluat de La Stampa că cer o răscumpărare în Bitcoin pentru a împiedica publicarea datelor și pentru a le șterge. Pornhub și firma proprietară Ethical Capital Partners, cu sediul în Ottawa, Canada, nu au comentat în niciun fel situaţia după ca au primit diverse solicitări din partea principalelor instituții media internaționale.

Vestea breșei de securitate a fost publicată de site-ul de securitate cibernetică Bleeping Computer. ShinyHunters, la rândul său, a făcut publice datele a ceea ce a descris ca fiind 14 utilizatori ai serviciului premium al site-ului, care oferă videoclipuri de înaltă definiție, vizionare fără reclame și realitate virtuală.

Încălcarea a fost cauzată de o problemă de securitate la un furnizor. Într-o declaraţie din data de 12 decembrie, Pornhub a dezvăluit ceea ce a numit un incident cibernetic recent care a implicat un furnizor terț de servicii de analiză, Mixpanel, şi care a afectat un număr nedefinit de utilizatori Premium. Declarația mai preciza că incidentul a avut loc în cadrul Mixpanel și a implicat un set limitat de evenimente de analiză.

Mixpanel, care deja raportase un incident de securitate pe 27 noiembrie, a declarat pentru Reuters că nu a găsit nicio indicație că datele ar fi fost furate la momentul respectiv. Potrivit companiei, ultima dată când datele Pornhub au fost accesate a fost dintr-un cont legitim al companiei-mamă în 2023, sugerând că, dacă datele se află în mâinile unei terțe părți, nu sunt rezultatul unei breșe în sistemele Mixpanel.

În ciuda insistențelor din partea hakerilor care susţin că furtul de date are legătură cu incidentul cibernetic din 12 decembrie, Mixpanel a negat vehement acest lucru, declarând că a finalizat o anchetă amănunțită și că Pornhub nu s-a numărat printre clienții afectați în noiembrie.