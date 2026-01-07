Planul lui Trump de a pune mâna pe emisfera vestică și pe Groenlanda nu este dorit de americani. Ce arată sondajele

Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a interveni pentru îndepărtarea forțată a unei șef de stat suveran, în weekend, a fost o operațiune semnificativ – dar a fost mai semnificativă ca declarație de intenție, scrie CNN, miercuri.

De când Nicolas Maduro a fost capturat, sâmbătă, Trump și administrația sa au escaladat puternic retorica expansionistă.

După ce Trump a câștigat al doilea mandat la sfârșitul lui 2024, declarațiile sale despre anexarea Groenlandei sau Canadei au fost tratate la fel cum erau și în primul mandat – glume neinspirate sau trolling.

Astăzi, astfel de amenințări nu mai pot fi ignorate. Trump a sărbătorit îndepărtarea lui Maduro prin revendicarea unilaterală a petrolului venezuelean și prin amenințarea altor țări din America Latină cu invazia.

Conturile de pe rețelele sociale îl înfățișează pe președintele american drept „cuceritorul Americilor” – o postare a Departamentului de Stat de luni declara, cu majuscule – „Aceasta este emisfera noastră”.

Ulterior, oficialii lui Trump au escaladat retorica, vorbind tot mai mult și mai apăsat de Groenlanda. Marți, Casa Albă a vorbit din nou de „opțiunea militară” pentru preluarea controlului teritoriului.

Tot ce se întâmplă e pur și simplu șocant de incredibil. În același timp, este și în opoziție directă cu voința și dorința poporului american. Americanii, inclusiv un număr mare de republicani, pare că nu au niciun fel de apetit pentru intervenții străine, războaie de cucerire sau amenințarea celor mai apropiați aliați.

Printre lucrurile nepopulare pe care le-a făcut Trump în al doilea mandat, obsesia pentru controlul militar și politic al emisferei vestice pare să fie cea mai dubioasă.

Americanii se tem de un război de blocaj în Venezuela

Un sondaj Reuters-Ipsos făcut public luni demonstrează clar dezinteresul americanilor pentru războaie și intervenții în străinătate.

Datele sunt similare cu cele ale unui alt sondaj, al WaPo, de la începutul anului, care arăta că americanii, în proporție de 34% nu sunt de acord cu o intervenție în Venezuela. 33% ar fi de acord.

Aceste numere nu sunt neapărat rele pentru Trump, însă când ajungem la statistica mai complexă, situația devine mai clară.

Aproape trei sferturi dintre americani (72%) și-au exprimat îngrijorarea față de posibilitatea ca SUA să devină „prea implicate” în Venezuela. Inclusiv o majoritate a republicanilor (54%) are această teamă

Americanii se opun ca SUA să participe la guvernarea Venezuelei, chiar și doar sub formă temporară (44% anti – 34% pro).

Se opun, de asemenea, ca Trump să pună mâna pe petrolul venezuelean (46% anti – 29% pro).

Cel mai important, întrebați dacă le-a plăcea ca SUA să adopte o politică de a domina afacerile din emisfera vestică, americanii se opun ferm acestei idei – doar 26% au răspuns favorabil. Republicanii au dat un răspuns favorabil în proporție de 43%.

Americanii vor ca Trump să se ocupe mai mult de economie și inflație

Aceste date nu sunt neapărat surprinzătoare, însă. Ideile expansioniste ale lui Trump nu au fost agreate de americani nici în trecut.

Pe tema Groenlandei, americanii se opun clar ideii de a ocupa forțat insula. Sondaje recente au arătat că 55%, 54% și 73% dintre americani se opun anexării Groenlandei.

Chiar și când vine vorba doar de presiuni la adresa Danemarcei pentru a prelua controlul, fără o invazie militară, americanii tot se opun în proporție de 49%.

Transformarea Canadei în al 51-lea stat e o idee și mai neopopulară. Preluarea Fâșiei Gaza deja intră în domeniul opoziției cvasi-universale – 74% dintre americani se opun.

Singura idee expansionistă care a avut o ușoară tracțiune a fost cea a recuperării Canalului Panama, dar nici ea nu a fost dorită nici măcar de o pluralitate a americanilor.

Nici măcar fanii republicani ai lui Trump nu sunt încântați de aventuri neoimperialiste și de cuceriri în stilul secolului al XIX-lea. Doar opt la sută dintre republicani au spus că agreează ideea ca Danemarca să fie obligată să predea Groenlanda, în timp ce 29% au agreat ideea recuperării Canalului Panama.

Motivul pentru care americanilor nu le pasă câtuși de puțin de cuceriri și de aventuri imperialiste este că își doresc ca Trump să se concentreze pe cu totul și cu totul alte lucruri – probleme interne, economie și inflație.

Un sondaj din octombrie arăta că 75% dintre toți americanii și 57% dintre republicani consideră că administrația Trump nu face suficient pentru a scădea costurile de trai. Și alte sondaje sugerează că politica externă nu este deloc o prioritate pentru americani în acest moment.