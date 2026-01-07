Marco Rubio le-a prezentat senatorilor SUA planul în trei pași pentru Venezuela. Petrolul este „cheia” schimbării de regim la Caracas

Foto: Profimedia Images

Secretarul american de stat, Marco Rubio, le-a spus reporterilor, la Capitoliu, că administrația Trump e aproape de a finaliza un acord pentru obținerea a 30-50 de milioane de barili de petrol venezuelean, vânzarea lor pe piața liberă și folosirea, apoi, a banilor pentru a coordona tranziția Venezuelei spre un nou regim politic, conform The Hill.

Donald Trump a anunțat, anterior, marți, că SUA vor lua din Venezuela o cantitate importantă de petrol.

Marco Rubio și Pete Hegseth i-au informat, miercuri, pe senatorii americani că SUA vor avea influență mare la Caracas în timpul tranziției spre un nou regim politic, ca urmare a controlului fluxului de petrol. Oficialii americani au estimat că nu va fi nevoie de desfășurarea de trupe americane pe teritoriul Venezuelei, dar nici nu au exclus această posibilitate.

Planul în trei pași

„Urmează să luăm între 30 și 50 de milioane de barili de petrol. Îl vom vinde pe piață, la prețuri de piață și nu cu reducerile pe care le dădea Venezuela. Acei bani vor fi controlați de noi pentru a fi folosiți într-un mod care să avantajeze poporul venezueluean”, a declarat Rubio în fața reporterilor, după ședința cu senatorii.

El a spus că planul pentru Venezuela va avea trei faze, prima fiind cea a vinderii petrolului. A doua fază va fi cea în care administrația se asigură că „firmele americane, occidentale și altele vor avea un acces corect la piața venezueleană”.

A trei fază va fi cea a „tranziției spre un nou guvern la Caracas”.

Rubio a spus că oficialii administrației Trump au explicat detaliat cum va fi pus în aplicare planul, în așa fel încât guvernul de tranziție și guvernul viitor de la Caracas să mențină economia țării deschisă investițiilor americane și occidentale.

„Avem o influență uriașă și o vom folosi într-un mod pozitiv”, a spus Rubio.

Democrații critică dur planul pe care-l numesc „nebunesc”

Democrații au criticat prezentarea făcută de oficialii administrației și au spus că multe întrebări cu privire la viitorul Venezuelei au rămas fără răspuns.

„Avem nevoie de răspunsuri – cât de mult va dura toată această operațiune. Vrem să știm câți militari vor fi acolo, câți bani vor fi cheltuiți, dacă există niște instrumente de control”, a declarat liderul democraților din Senatul SUA, Chuck Schumer.

El a spus și că administrația Trump se bazează pe cooperarea unor oficiali de rang înalt ai regimului Maduro – „unii dintre cei mai duplicitari și corupți oameni, care urăsc America”.

Senatorul democrat Chris Murphy din Connecticut l-a catalogat drept „un plan nebunesc”.

„Ei vorbesc despre furtul petrolului venezuelean sub amenințarea armelor pentru o perioadă nedeterminată, ca pârghie pentru a microgestiona țara. Amploarea și nebunia acestui plan sunt absolut uimitoare”, a declarat Murphy în fața reporterilor.

Senatorii republicani, de cealaltă parte, spun că sunt încrezători că administrația va fi capabilă să conducă eforturile de schimbare de regim în Venezuela în mod pozitiv.

„Noi suntem la putere acolo, dacă ei (oficialii lui Maduro – n. red.) încearcă să ne submineze, vor plăti un preț”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al lui Trump.

Graham a spus că banii din petrol vor fi „puși într-un cont de unde vor fi scoși pentru a-i ajuta (pe venezueleni – n. red.) să se pună pe picioare”.

„Asta va fi influența noastră. În timp, îi vom ajuta să-și pună la punct infrastructura”, a continuat Graham.

Ipoteza desfășurării de trupe în Venezuela nu a fost exclusă total.

„Totul depinde de Venezuela, noi nu excludem nimic.

Dacă alți paramilitari încearcă să preia puterea și să ducă țara într-o direcție greșită, cred că trebuie să lăsăm toate opțiunile deschise. Avem un plan și un obiectiv”, a spus Roger Marshall, alt senator republican.