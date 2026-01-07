Trump, despre petrolul Venezuelei: „Vom scoate o cantitate uriașă de bogăție din pământ”. Ce înseamnă asta pentru planetă

Vedere generală a clădirii rafinăriei „El Palito”, la apus, surprinsă în timpul unei plimbări în zona periferică a rafinăriei „El Palito”, la 18 decembrie 2025, în Puerto Cabello, Venezuela. sursa foto: Getty

După capturarea lui Nicolas Maduro, administrația Trump și-a mutat atenția asupra petrolului venezuelean, vorbind despre investiții masive și relansarea producției. Experții avertizează însă că viitorul industriei ar putea avea consecințe grave asupra mediului, într-o țară deja afectată de poluare și emisii record de metan, arată o analiză The New York Times.

Administrația Trump nu a ascuns faptul că este interesată de rezervele de petrol ale Venezuelei. Ce va urma ar putea avea implicații serioase pentru planetă.

În pofida afirmațiilor administrației Trump potrivit cărora ținta ar fi fost președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, din cauza traficului de droguri ilegale către Statele Unite, atenția administrației s-a mutat acum asupra unui alt export venezuelean: petrolul.

În zilele care au urmat capturării extraordinare a lui Maduro la Caracas, președintele Trump și aliații săi au vorbit în repetate rânduri despre planurile de relansare a industriei petroliere venezuelene.

Trump a declarat că SUA vor „cheltui miliarde de dolari, vor repara infrastructura grav deteriorată” și vor „începe să facă bani pentru țară”. Folosind un limbaj similar celui cu care descrie industria americană a combustibililor fosili, Trump a spus: „vom scoate o cantitate uriașă de bogăție din pământ”.

Toate acestea sunt, desigur, mai ușor de spus decât de făcut. Orice se va întâmpla va avea implicații profunde asupra geopoliticii și mediului, iar o serie de întrebări-cheie rămân fără răspuns.

Poate Venezuela să își crească producția de petrol?

Venezuela deține aproximativ 17% din rezervele cunoscute de petrol ale lumii – peste 300 de miliarde de barili – mai mult decât orice altă țară. Cu toate acestea, producția sa reprezintă doar aproximativ 1% din totalul mondial.

Acest lucru se datorează parțial deceniilor de subinvestiții, management defectuos și sancțiunilor impuse de SUA. Dar și faptului că petrolul venezuelean, de consistență asemănătoare gudronului, este dificil și costisitor de rafinat. Acesta generează, de asemenea, mult mai mult dioxid de carbon decât petrolurile mai ușoare. (Trump l-a numit „cel mai murdar” tip de petrol.)

Cu toate acestea, petrolul rămâne pilonul economiei venezuelene. Zeci de petroliere transportă petrolul în afara țării, cea mai mare parte a livrărilor mergând către China.

Creșterea producției va fi însă o provocare. Investițiile necesare ar putea dura mai mulți ani și ar costa zeci de miliarde de dolari, într-un context în care prețurile petrolului sunt scăzute, iar cererea globală este așteptată să atingă un vârf în următorii ani.

Un alt factor îl reprezintă sancțiunile americane, care au limitat piața pentru petrolul venezuelean. Atât timp cât acestea rămân în vigoare, posibilitățile de extindere a exporturilor sunt reduse.

Ce vor face noii lideri ai Venezuelei?

Întrebat ce își dorește de la liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, vicepreședinte în timpul lui Maduro, Trump a răspuns: „Avem nevoie de acces la petrol”.

Rodriguez a avut inițial o atitudine sfidătoare în primele ore după capturarea lui Maduro. Însă, în fața amenințărilor venite din partea lui Trump, și-a temperat tonul și a declarat că țara este pregătită să colaboreze cu Statele Unite.

Principala lideră a opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, și-a exprimat sprijinul pentru reluarea privatizării industriei petroliere.

„Vorbesc despre o oportunitate de 1.700 de miliarde de dolari”, a spus Machado luna trecută, la câteva săptămâni după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru opoziția sa față de Maduro.

Ce se întâmplă cu mediul?

Industria petrolieră a Venezuelei se confruntă de mult timp cu dificultăți, iar stagnarea sa a avut consecințe asupra mediului. Lipsa lucrărilor de întreținere și echipamentele de proastă calitate au dus la apariția reziduurilor petroliere la kilometri distanță de rafinării – pe plante, în picăturile de ploaie și pe malurile lacurilor.

În plus, deoarece rafinăriile ard metan – un gaz cu efect de seră extrem de puternic – acestea sunt surse majore de poluare.

Potrivit unui raport recent al Agenției Internaționale pentru Energie, intensitatea emisiilor generate de operațiunile petroliere și de gaze din Venezuela este de șase ori mai mare decât media globală. Deși produce doar 1% din petrolul mondial, Venezuela este responsabilă pentru 45% din totalul emisiilor de metan din America Centrală și de Sud, arată datele AIE.

Va descuraja istoria naționalizărilor investițiile private?

Viziunea administrației Trump potrivit căreia Statele Unite ar avea un drept asupra petrolului venezuelean este influențată de o istorie lungă și complicată.

În deceniile de după al Doilea Război Mondial, companiile americane au contribuit la dezvoltarea industriei petroliere a țării. Apoi, în 1976, Venezuela a preluat controlul asupra activelor Exxon Mobil, Shell și Chevron, folosindu-le pentru a crea compania de stat Petroleos de Venezuela.

„Noi am construit întreaga industrie acolo, iar ei au preluat-o pur și simplu, de parcă n-am fi contat”, a spus Trump sâmbătă.

Companiile petroliere internaționale au revenit în Venezuela în anii 1990. Dar, în 2007, predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez, a împins din nou către naționalizarea industriei, declanșând bătălii juridice cu giganți americani precum Exxon Mobil și ConocoPhillips, care au susținut că li se datorează miliarde de dolari.

Având în vedere această istorie, atragerea altor companii ar putea fi dificilă.

„Nu multe companii se vor grăbi să intre într-un mediu în care nu există stabilitate”, a declarat Ali Moshiri, care a coordonat operațiunile Chevron din Venezuela până în 2017 și care conduce acum o companie petrolieră privată cu interese în țară.

Ce rol va juca Chevron

Mari companii americane, inclusiv Exxon Mobil și ConocoPhillips, s-au retras din Venezuela după ce Chavez a încercat să naționalizeze industria. O companie americană a rămas însă: Chevron.

În prezent, Chevron produce aproximativ un sfert din petrolul Venezuelei. În această vară, pe măsură ce campania administrației Trump împotriva lui Maduro a prins contur, directorul executiv al Chevron, Mike Wirth, l-a încurajat pe președinte să permită în continuare companiei să opereze în țară. Ce va însemna acest lucru acum, după plecarea lui Maduro, rămâne de văzut.

„Noi jucăm pe termen lung”, a spus Wirth luna trecută, la un eveniment desfășurat la Washington. Compania, a adăugat el, „și-ar dori să fie acolo pentru a contribui la reconstrucția economiei Venezuelei, atunci când circumstanțele se vor schimba”.