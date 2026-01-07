Patru tineri au fost filmaţi când erau trași cu săniile de o maşină pe un drum public din judeţul Timiş

Patru tineri au fost filmaţi de camera de bord a unei maşini în timp ce erau trași cu săniile de un alt autoturism, pe drumul public din localitatea Bucovăț, în județul Timiș. Distracţia lor s-ar fi putut termina rău, după ce unul dintre tineri a căzut de pe sanie şi a rămas întins pe şosea.

Inconștientă dusă la extrem, în judeţul Timiş. Patru tineri au fost surprinși în localitatea Bucovăț în timp ce erau trași cu săniile de un autoturism.

Distracția a fost una extrem de periculoasă, având în vedere că, la o frână din partea șoferului, săniile s-au izbit violent, iar un tânăr a rămas întins pe carosabil.

Cu greu au reușit ceilalți participanți la distracție să-l ridice în picioare. După ce şi-au ajutat prietenul, tinerii au alergat în urma maşinii care tracta săniile. Cel mai probabil, ei au vrut să continue distracţia periculoasă.

Din imagini se poate observa că drumul era acoperit de zăpadă.

Potrivit legislației rutiere (OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice), tractarea persoanelor cu ajutorul unui autovehicul constituie contravenție. Fapta se sancționează cu amendă și poate atrage măsuri complementare, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce, întrucât pune în pericol siguranța participanților la trafic. Autoritățile recomandă ca distracția pe zăpadă să se desfășoare în afara drumurilor publice, în zone sigure, pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-un incident neplăcut.