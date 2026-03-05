Guvernul a anunţat că România a solicitat, prin sistemul european de protecţie civilă, cinci zboruri pentru repatrierea cetăţenilor

România a solicitat, prin sistemul european de protecţie civilă, cinci zboruri pentru repatrierea cetăţenilor. foto: pexels.com

România a solicitat, prin sistemul european de protecţie civilă, organizarea a aproximativ cinci zboruri pentru evacuarea a circa 1.000 de cetăţeni români din Orientul Mijlociu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, notează Agerpres.

Ea a fost întrebată, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, despre demersurile întreprinse de autorităţile române pentru repatrierea asistată sau cu aeronave militare a cetăţenilor români aflaţi în state din regiune.

România a activat Mecanismul european de protecţie civilă

"Pe 4 martie, România a activat Mecanismul european de protecţie civilă (EUCPM) pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat - Bucureşti. În paralel, a fost notificată în sistemul european de protecţie civilă solicitarea României pentru capacitatea, aproximativ 5 zboruri (1.000 de cetăţeni), prin Mecanismul RescEU pentru zboruri pe ruta Dubai/Muscat - Bucureşti/România. Zborul deja activat, care este operat de HiSky, este planificat pentru data de 6 martie, ora 5.00 locală", a declarat Ioana Dogioiu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Oficialul a prezentat şi un bilanţ al operaţiunilor de repatriere din Israel, precizând că această acţiune este considerată aproape încheiată la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.

"Sunt zborurile asistate de statul român, aşa cum s-a întâmplat în cazul Israelului, de unde repatrierea este considerată la nivelul MAE, practic, încheiată. Au fost aduse în ţară 490 de persoane. 318 cetăţeni români s-au întors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată.

(...) Un alt grup de 174 de persoane, dintre care 172 cetăţeni români şi 2 cetăţeni ai Republicii Moldova, a revenit în ţară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care şi-a exprimat, la solicitarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-Bucureşti. 70% din capacitatea de zbor, adică 126 de locuri, sunt alocate cetăţenilor români, conform regulii, aşa este când se fac prin mecanismul de european, restul de 30% de locuri, adică 54, sunt alocate cetăţenilor altor state membre UE. Pentru stabilirea listei concrete de pasageri au fost avute în vedere condiţii de prioritate, grupuri de copii fără părinţi, prioritatea cea mai mare având-o cei cu vârste mai mici şi cu cât copilul, mă rog, copilul spre tânăr este mai mare, cu atât e mai încolo pe această listă. De asemenea, femeile gravide şi cazurile medicale", a precizat Dogioiu.

Ea a adăugat că autorităţile române poartă discuţii pentru identificarea unei soluţii de tranzit terestru între Qatar şi Arabia Saudită, care ar permite organizarea unui zbor pe ruta Riad-Bucureşti pentru aproximativ 370 de cetăţeni români blocaţi în Doha.

"Suplimentar, în acest moment, Air Doha sprijină cetăţenii români care se află în imposibilitatea de a-şi mai susţine financiar cazarea în Qatar. 16 cetăţeni români şi-au exprimat intenţia de deplasare în România şi sunt în îmbarcare în aeroportul Amman pentru un zbor asigurat de Cehia astăzi, 5 martie - pentru că există acel mecanism de reciprocitate, unde am intrat; şi noi asigurăm 30% pentru alte state UE, şi alte state asigură pentru noi", a afirmat Dogioiu.

750 de români ar fi revenit cu zboruri de linie

Potrivit acesteia, din informaţii pe care MAE le consideră neconfirmate oficial, aproximativ 750 de cetăţeni români s-ar fi întors deja în ţară din Emiratele Arabe Unite pe zboruri comerciale, iar alţi aproximativ 120 urmează să revină tot prin curse comerciale.

Oficialul guvernamental a făcut şi o prezentare de moment a solicitărilor de asistenţă, precizând că situaţia în această privinţă este într-o dinamică constantă: "Israel - 60 de asemenea cereri - dar vă repet, nu neapărat de repatriere, ci pur şi simplu de contact cu autorităţile din România. Qatar - aproximativ 370, Emiratele Arabe Unite - aproximativ 3.000, Arabia Saudită - aproximativ 100, Liban - aproximativ 150, Oman - aproximativ 100, Kuweit - aproximativ 250, dintre care 100 sunt interesaţi să revină în ţară în perioada următoare. Iran - 8, Irak - 2, Iordania - aproximativ 150. Şi mai există o categorie: cetăţeni afectaţi de perturbarea zborurilor şi blocaţi în emisfera estică - aproximativ 800 de solicitări de asistenţă".