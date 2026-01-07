Capturarea lui Maduro ridică o întrebare de miliarde de dolari: cine controlează rezervele de aur ale Venezuelei din Banca Angliei?

Venezuela are și rezerve importante de aur, inclusiv lingouri în valoare de cel puțin 1,95 miliarde de dolari care se află în Marea Britanie. FOTO: Getty Images

După îndepărtarea de la putere a lui Maduro, atenția lumii s-a concentrat în mare parte asupra bogăției petroliere a țării sud-americane. Totuși, Venezuela are și rezerve importante de aur, inclusiv lingouri în valoare de cel puțin 1,95 miliarde de dolari care se află în Marea Britanie, scrie The Guardian.

De ani de zile, aceste lingouri au fost subiectul unei dispute în instanțele din Londra, implicând Banca și guvernul Regatului Unit în politica venezueleană și într-o confruntare geopolitică ce capătă acum o nouă turnură.

Venezuela are aproximativ 31 de tone de aur depozitate în seifurile Băncii Angliei, echivalentul a circa 15% din totalul rezervelor sale în valută. Documente din instanțele britanice estimau valoarea în 2020 la aproximativ 1,95 miliarde de dolari. Însă prețul aurului s-a dublat de atunci, ceea ce înseamnă că lingourile valorează considerabil mai mult.

Păstrate la Londra încă din anii 1980, aceste depozitări nu sunt neobișnuite: Banca Angliei păstrează aproximativ 400.000 de lingouri în numele guvernelor și instituțiilor din întreaga lume, fiind al doilea cel mai mare hub global de stocare după Rezerva Federală din New York.

Din 2018 însă, Caracas a fost împiedicată să repatrieze aurul, în contextul presiunilor asupra lui Maduro după rezultatul contestat al alegerilor prezidențiale din acel an, inclusiv sancțiunile americane impuse de Donald Trump în primul său mandat la Casa Albă.

Marea Britanie, alături de zeci de alte țări, nu l-a recunoscut pe Maduro ca lider legitim al țării. La acel moment, figuri ale opoziției au cerut Băncii să nu predea aurul, susținând că administrația sa fie ar fura lingourile, fie le-ar folosi pentru a finanța un regim dictatorial.

Un memoriu semnat de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, a dezvăluit ulterior că Foreign Office-ul britanic a fost de acord să blocheze transferul aurului la solicitarea SUA.

În 2020, Venezuela a deschis proces la instanțele din Londra pentru recuperarea aurului, iar guvernul Maduro a susținut că are nevoie de bani pentru răspunsul la pandemie. Însă liderul opoziției de atunci, Juan Guaidó, a revendicat, la rândul său, controlul, declanșând o bătălie juridică complicată de faptul că guvernul britanic l-a recunoscut oficial pe Guaidó drept președinte interimar.

În ciuda multiplelor răsturnări de situație, și deși Guaidó nu mai este recunoscut, procesul rămâne nerezolvat.

Liderul interimar al Venezuelei după înlăturarea lui Maduro, Delcy Rodríguez, a avut anterior un ton sfidător, catalogând refuzul Băncii de a elibera lingourile drept „piraterie pe față”, pe vremea când era vicepreședinta lui Maduro.

În 2020, ea a fost implicată într-un scandal din Spania care a devenit cunoscut drept „Delcygate”, privind presupusa vânzare a unor lingouri de aur în valoare de 68 de milioane de dolari, după un zbor discret la Madrid pentru a se întâlni cu ministrul spaniol al transporturilor, în pofida unei interdicții de călătorie impuse de UE.

Deși Rodríguez a adoptat o poziție mai conciliantă de la capturarea lui Maduro, oferindu-se să colaboreze cu SUA, Yvette Cooper, ministrul britanic de externe, le-a spus luni deputaților în Camera Comunelor că Marea Britanie continuă să nu recunoască oficial administrația venezueleană, deoarece este „important să menținem presiunea pentru a avea o tranziție către democrație”.

„Evident, există decizii independente pe care Banca Angliei trebuie să le ia, dar principiile noastre țin de menținerea și urmărirea stabilității și a tranziției către democrație, iar acestea ne ghidează abordarea în privința recunoașterii”, a declarat Cooper.

Imobilizarea rezervelor suverane nu este un caz izolat, însă devine tot mai controversată în condiții geopolitice tensionate, tot mai multe țări încercând să-și repatrieze deținerile din străinătate. Analiștii cred că acesta este unul dintre factorii care alimentează recenta creștere a aurului, pe fondul unei neîncrederi internaționale în creștere față de SUA sub Trump și al degradării ordinii internaționale bazate pe reguli. După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin în 2022, guvernele occidentale conduse de SUA, inclusiv Marea Britanie și UE, au înghețat aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele băncii centrale a Rusiei.