Drumul de la facultate la birou a murit. CEO din recrutare: Gen Z ar trebui să ia în calcul meserii fără diplomă, în ospitalitate

Milioane de tineri din Generația Z se confruntă cu șomajul, pe măsură ce posturile de birou pentru începători sunt preluate de inteligența artificială, iar milenialii regretă că au contractat împrumuturi de zeci de mii de dolari pentru cariere ale căror perspective s-au redus drastic. Acum, CEO-ul celei mai mari companii de recrutare din lume, Randstad, confirmă ceea ce mulți tineri absolvenți se tem deja: traseul tradițional „facultate – birou” a murit, scrie Fortune.

„Oamenii trebuie să se gândească dacă a lua un credit pentru studii, a merge la facultate și a fi formați sau educați pentru o profesie care se schimbă rapid mai este calea potrivită”, a declarat Sander van ’t Noordende, CEO global al Randstad, pentru Fortune.

„Cu toții am crescut cu părinții care ne spuneau: «mergi la facultate sau la universitate și apoi lucrează într-un birou». Acea cale, care a funcționat mult timp, începe să se destrame”, a adăugat el. „Se vede deja asta în dificultatea absolvenților de a-și găsi un loc de muncă. Se vede în profesii precum marketingul, comunicarea, designul… uitați-vă doar cât de bună este deja inteligența artificială la unele dintre aceste lucruri”.

Sub conducerea sa, compania de recrutare plasează aproximativ o jumătate de milion de oameni în joburi în fiecare săptămână – iar veștile nu sunt bune pentru cei care au cheltuit deja mii de dolari pe o diplomă, sperând la un job confortabil de birou: s-ar putea să aibă mai mult noroc ca barmani, barista sau muncitori în construcții.

Piața joburilor de la birou este înghețată. Acum barmanii, barista și constructorii sunt viitorul muncii

Liderii din tehnologie avertizează de mai mult timp că AI este deja la fel de bună ca angajații aflați la început de carieră și că ar putea înjumătăți numărul joburilor de la birou până în 2030.

De fapt, un studiu „fără precedent” al Stanford University avertizează că noile tehnologii au deja un „impact semnificativ și disproporționat” asupra Generației Z. Între timp, barmanii și barista înregistrează, chiar acum, creșteri salariale mai mari decât angajații de birou.

„Joburile se vor schimba – și se schimbă deja – dar vor apărea și altele noi”, a subliniat van ’t Noordende. „Există o cerere uriașă pentru meserii calificate: ingineri mecanici, operatori de utilaje, ingineri de mentenanță, stivuitoriști, șoferi de camioane – ce vreți.”

În contextul în care piața joburilor de birou pare blocată, van ’t Noordende spune că nu mai este „un sfat bun” să le spui tinerilor să-și urmeze pasiunile.

„Nu. Să înveți o meserie, un meșteșug, o abilitate sau o profesie din care poți câștiga bine și îți poți întreține familia este un sfat mult mai bun decât «urmează-ți pasiunea»”, explică el.

Pentru a-și susține argumentul, van ’t Noordende a arătat că guvernul Marii Britanii a anunțat recent investiții de 965 de milioane de dolari în programe de ucenicie, pentru a ajuta zeci de mii de tineri șomeri să se angajeze în domenii considerate de viitor – toate în ospitalitate, retail și AI.

Pentru cei hotărâți să meargă totuși la facultate, van ’t Noordende a subliniat că domeniile STEM – studiate în China la o rată de două ori mai mare decât în SUA și în unele părți ale Europei – vor rămâne, cel mai probabil, la mare căutare.

Iar pentru cei care au pierdut deja timp și bani pe o diplomă a cărei relevanță scade?

„Recalificați-vă. Învățarea de noi competențe este întotdeauna un lucru bun. Uitați-vă în jur și acolo unde vedeți oportunități care se potrivesc cu abilitățile și experiența voastră, mergeți în acea direcție”, a adăugat el. Dar a avertizat că, la un moment dat, s-ar putea să fie nevoie „să accepți realitatea și să spui: «Bine, asta nu funcționează»”.

CEO-ul a subliniat că nu sunteți singuri; mulți oameni fac exact acest lucru în prezent. Iar, în cele din urmă, trecerea de la un job de birou la meserii precum instalator, profesor sau asistent medical presupune o schimbare de mentalitate. Nu este un eșec să ajungi să lucrezi în afara domeniului studiat – este doar o adaptare la ceea ce funcționează cu adevărat.

„Trebuie să te ridici de pe scaun și să-ți construiești abilități”, a concluzionat el.