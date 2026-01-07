Rusia trimite submarine în Atlantic pentru a escorta un petrolier din Venezuela urmărit de forțele americane

Petrolierul Bella 1 urmărit de SUA. Sursa foto: Marinetraffic.com/ Hakon Rimmereid

Rusia a desfășurat un submarin și alte resurse navale pentru a escorta un petrolier pe care Statele Unite au încercat să-l captureze într-un moment de criză maritimă legat de aplicarea sancțiunilor și tensiunile geopolitice, potrivit Wall Street Journal.

Nava este asociată cu Venezuela și a fost implicată în operațiuni legate de exporturi de petrol venezuelean și transporturi evazive de țiței, dar în momentul urmăririi nu transporta încărcătură.

Decizia Moscovei de a oferi o escortă submarină marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor maritime cu Washingtonul și subliniază îngrijorarea Rusiei cu privire la acțiunile SUA care vizează întreruperea veniturilor din petrolul legat de Venezuela și, în unele cazuri, de Iran.

Oficialii ruși au protestat oficial față de urmărirea SUA și au cerut Washingtonului să înceteze urmărirea navei, o notă diplomatică ce reflectă fricțiuni mai ample privind aplicarea regimurilor de sancțiuni și interpretările dreptului maritim internațional.

Nava a transportat, în trecut, în mod tradițional țiței venezuelean și se afla marți între Scoția și Islanda, potrivit BBC.

Președintele Donald Trump a declarat luna trecută că a ordonat o „blocadă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela, o mișcare pe care guvernul de la Caracas a descris-o drept „furt”.

Înainte de capturarea fostului lider al țării, Nicolas Maduro, de către SUA, sâmbătă, Trump a acuzat în repetate rânduri guvernul Venezuelei că folosește nave pentru a aduce droguri în SUA.

Garda de Coastă a SUA a încercat să se îmbarce pe Bella 1 luna trecută în Caraibe, când se credea că se îndrepta spre Venezuela. Avea un mandat de confiscare a navei, care era acuzată de încălcarea sancțiunilor americane și de transportul de petrol iranian.

Apoi și-a schimbat dramatic cursul - precum și numele în Marinera - schimbând pavilionul de la o navă guyaneză la una rusească.

Apropierea sa de Europa a coincis cu sosirea a aproximativ 10 avioane de transport militar americane, precum și a elicopterelor.

Forțele americane plănuiau să confiște nava

Rusia declară că „monitorizează cu îngrijorare” situația care vizează nava. Doi oficiali americani au declarat marți pentru CBS News că forțele americane plănuiau să abordeze nava și că Washingtonul prefera să o confiște decât să o scufunde.

Marți, Comandamentul Sudic al armatei americane a postat pe rețelele de socializare că „rămâne pregătit să sprijine partenerii noștri agenții guvernamentale americane în a se opune navelor și actorilor sancționați care tranzitează această regiune.

„Serviciile noastre maritime sunt vigilente, agile și pregătite să urmărească navele de interes.” „Când va veni chemarea, vom fi acolo.”

Se credea că Marinera se afla între Scoția și Islanda în noaptea de marți, distanța și vremea îngreunând îmbarcarea.

Înainte de lansarea oricărei operațiuni militare americane din Marea Britanie, se așteaptă ca Washingtonul să-și informeze aliatul.

Deocamdată, Ministerul Apărării din Marea Britanie spune că nu va comenta activitățile militare ale altor națiuni.

Oficialii americani citați de CBS au sugerat că America ar putea lansa o operațiune precum cea desfășurată luna trecută, când pușcașii marini americani și forțele operaționale speciale care lucrau cu Garda de Coastă au confiscat The Skipper, un petrolier mare care transporta țiței sub pavilionul Guyana, după ce nava a părăsit portul din Venezuela.

Datele de urmărire AIS (sistem automat de identificare) pentru petrolier, care pot fi falsificate, sugerează că acesta se afla în Atlanticul de Nord, la aproximativ 2.000 km (1.200 mile) vest de Europa continentală, marți.