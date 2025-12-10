SUA au confiscat un petrolier lângă Venezuela. Trump: "Cel mai mare confiscat vreodată. Veți mai vedea și alte lucruri"

Petrolierul a fost confiscat într-o operațiune a Gărzii de Coastă a SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Forțele americane au confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, relatează presa internațională, care notează că operațiunea reprezintă o escaladare a campaniei derulate de Administrația Trump împotriva președintelui țării sud-americane, Nicolás Maduro.

Doi oficiali americani au declarat că acțiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA.

Ei nu au detaliat cum se numește nava confiscată sau pavilionul de navigație și proprietarul și nici nu au precizat zona în care a avut loc interceptarea.

Garda de Coastă a SUA și Departamentul de Stat îndrumat presa să contacteze Casa Albă în legătură cu acest incident.

Trump confirmă confiscarea petrolierului: Veți vedea că urmează și alte lucruri

Ulterior, președintele Donald Trump le-a confirmat jurnaliștilor informația, spunând că vor urma și alte evenimente.

"Tocmai am confiscat un petrolier pe coasta Venezuelei. Un petrolier foarte mare, de fapt cel mai mare confiscat vreodată. Și se întâmplă și alte lucruri. Veți vedea asta mai târziu și veți discuta despre asta mai târziu, cu alte persoane", a spus el. "Cred că îl păstrăm", a răspuns președintele când a fost întrebat ce se va întâmpla cu nava confiscată.

Nicolas Maduro, acuzat de Donald Trump că patronează traficul de stupefiante în Caraibe, cu destinația SUA, este la putere din 2013. El i-a succedat lui Hugo Chávez, după ce acesta din urmă a murit de cancer.

În perioada în care s-a aflat la putere, Chavez a fost, la rândul lui, în conflict cu Washingtonul.

Presa internațională amintește că Maduro și-a păstrat funcția după ce ar fi fraudat alegerile prezidențiale de anul trecut.

El a lansat o campanie de represiuni, forțându-l pe Edmundo González, presupusul câștigător al scrutinului din 2024, să se refugieze în Spania.

SUA au făcut demonstrații de forță militară în apropiere de Venezuela în ultimele zile

Din august anul curent, Statele Unite au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui Maduro, au ordonat cea mai amplă desfășurare navală în Marea Caraibelor de la criza rachetelor cubaneze din 1962 și au efectuat o serie de atacuri aeriene mortale asupra unor nave presupuse a fi fost implicate în traficul de droguri.

Atacurile, care au stârnit controverse inclusiv în SUA, în legătură cu legalitatea lor, care au ucis peste 80 de persoane.

Marți, două avioane de vânătoare americane au dat ocol Golfului Venezuelei timp de aproximativ 40 de minute, zburând la nord de Maracaibo, cel mai populat oraș din țară.

Miercuri, cea mai importantă susținătoare a lui Edmundo González, lidera opoziției de la Caracas, María Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru "munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului din Venezuela și pentru eforturile sale de a realiza o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație".

Fiica sa, Ana Corina Sosa Machado, a acceptat premiul în cadrul unei ceremonii la Oslo și a promis că lupta mamei sale pentru a pune capăt "anilor de corupție obscenă și dictatură brutală" va continua.

Bursa reacționează după capturarea petrolierului lângă Venezuela

Cotațiile bursiere ale contractelor futures la petrol au urcat și au șters scăderile anterioare, după ce forțele americane au interceptat și confiscat un petrolier în largul coastei Venezuelei, scrie Bloomberg, citat de Yahoo News.

Petrolul West Texas Intermediate s-a tranzacționat la peste 58 de dolari pe baril, după ce anterior a scăzut cu până la 1%. Țițeiul Brent a crescut peste 62 de dolari.

Sursa citată arată că mișcarea Statelor Unite ar urma să facă și mai dificil pentru regimul de la Caracas exportul de petrol, transportatorii internaționali fiind, probabil, reticenți să încarce o marfă pentru care ar risca arestarea navelor.

Majoritatea petrolului venezuelean se îndreaptă spre China, de obicei prin intermediari, cu reduceri de preț semnificative din cauza riscului de sancțiuni.

Datele de miercuri ale Administrației pentru Informații Energetice din SUA, EIA, au arătat că stocurile din Statele Unite au scăzut cu 1,8 milioane de barili, prima mișcare de acest fel în aproximativ trei săptămâni.