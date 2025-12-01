Trump s-a enervat după ce s-a aflat de directiva "Ucideți-i pe toți" dată de Pete Hegseth: "Nu mi-aș fi dorit al doilea atac"

Trump spune că nu și-ar fi dorit un al doilea atac al militarilor SUA, care să-i lichideze pe supraviețuitori.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va analiza rapoartele conform cărora armata americană a efectuat un al doilea atac asupra unei ambarcațiuni din Caraibe, după ce atacul inițial cu rachete ar fi lăsat supraviețuitori, scrie The Guardian.

Ambarcațiunea vizată era suspectată că transportă droguri.

Operațiunea americană a avut loc în data de 2 septembrie anul curent.

Duminică, Trump a spus că „nu și-ar fi dorit” un al doilea atac.

Washington Post a relatat că militarii americani au observat că, după prima lovitură, doi supraviețuitori au rămas agățați de resturile navei și au lansat o nouă lovitură.

Volker Türk, responsabilul ONU pentru drepturile omului a îndemnat Washingtonul să investigheze legalitatea atacurilor.

Türk susține că există „dovezi solide” conform cărora acestea sunt, de fapt, „execuții extrajudiciare”.

Congresmenii Mike Rogers (republican) și Adam Smith (democrat) din Comisia pentru forțe armate a Camerei Reprezentanților, au anunțat, sâmbătă, că fac „demersuri bipartizane pentru a obține o relatare completă a operațiunii în cauză”.

Omologii lor din Senat au făcut o declarație similară vineri seară.

„Evident, dacă s-ar întâmpla asta, ar fi foarte grav și sunt de acord că ar fi un act ilegal”, a comentat republicanul Mike Turner, cu referire la atacul menit să lichideze supraviețuitorii.

Senatorul democrat Tim Kaine a estimat că, dacă relatările din presă se confirmă, operațiunea s-ar ridica „la nivelul unei crime de război”.

Secretarul american al Apărării a dat directiva "Ucideți-i pe toți"

Înainte de operațiune, trupele primiseră o directivă de la secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, de a-i ucide pe toți cei aflați la bord, au relatat Washington Post și CNN, citând surse anonime familiarizate cu operațiunea.

„Ordinul a fost să-i lichideze pe toți cei aflați în ambarcațiune”, a declarat una dintre surse pentru Washington Post.

Inițial, Donald Trump i-a luat apărarea lui Hegseth.

„Mă voi informa în legătură cu asta, dar Pete (Hegseth) a spus că nu a ordonat moartea acelor doi supraviețuitori”, a declarat președintele, duminică, la bordul Air Force One.

Când a fost întrebat dacă și-ar fi dorit o a doua lovitură pentru a-i ucide pe cei rămași în viață, Trump a spus: „Vom investiga, dar nu, nu mi-aș fi dorit asta. Nu un al doilea atac. Primul atac a fost foarte letal”.

Hegseth pune pe X poze cu Țestoasa Franklin care trage în narcotraficanți

Din septembrie, atacurile aeriene americane vizând ambarcațiuni suspectate de implicare în traficul de droguri s-au soldat cu uciderea a cel puțin 83 de persoane în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific

Administrația Trump nu a oferit nicio dovadă concretă care să susțină acuzațiile privind transporturile de stupefiante către SUA cu aceste vase, iar numeroși experți au pus la îndoială legalitatea operațiunilor.

Duminică seară, secretarul Apărării a postat pe X o imagine a personajului Țestoasa Franklin din cărțile pentru copii.

Țestoasa lui Hegseth trage dintr-un elicopter asupra ambarcațiunilor care au echipaje formate din bărbați înarmați.

Titlul postării este „Franklin vizează narcoteroriștii”.

Textul însoțitor este „Pentru lista voastră cu dorințe de Crăciun”.

Trump confirmă că a vorbit cu Maduro

Tot duminică, la bordul Air Force One, președintele SUA a confirmat că a vorbit la telefon cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, fără a oferi detalii despre conținutul discuției.

Dialogul celor doi lideri a venit după ce ultimele mișcări ale SUA păreau să semnaleze un atac iminent în Venezuela, despre care presa internațională a speculat că este menit să-l înlăture Maduro.

„Nu vreau să comentez. Răspunsul este da. Nu aș spune că a mers bine sau rău. A fost un apel telefonic”, a spus când a fost întrebat dacă a discutat cu liderul de la Caracas.

Anterior, The New York Times a relatat în premieră că Trump a vorbit cu Maduro și a evocat o posibilă întâlnire între ei în SUA.

Sâmbătă, președintele american a anunțat că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei trebui considerat „închis în întregime”.

Întrebat dacă anunțul semnifică faptul atacurile SUA împotriva Venezuelei sunt iminente, Trump îndemnat presa să nu facă speculații.

Administrația americană a analizat opțiunile legate de Venezuela pentru a combate ceea ce oficialii au descris drept rolul lui Nicolas Maduro în fluxul de droguri către SUA.

Reuters a relatat că printre opțiunile luate în considerare de Washington se numără o operațiune de răsturnare a lui Maduro și că armata americană este pregătită pentru o nouă fază operațională, după o desfășurare masivă în Caraibe și aproape trei luni de atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei.

Președintele socialist a negat că ar avea vreo legătură cu traficul de droguri.