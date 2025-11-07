SUA bombardează încă o navă în Caraibe. Pete Hegseth, mesaj pentru "narcoteroriști": "Dacă veți continua, vă vom ucide"

Modificat la 08:54 07 Noi 2025

Publicat la 08:45 07 Noi 2025

1 minut de citit

SUA au distrus încă o navă în Caraibe, despre care spun că era operată de traficanții de droguri. Foto: X / Pete Hegseth

Un nou atac aerian efectuat de SUA în Marea Caraibilor asupra unei nave suspectate că transporta droguri s-a soldat cu trei morți, a anunțat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat vineri de AFP, potrivit Agerpres.

Lovitura a fost efectuată în apele internaționale şi a vizat o navă operată de o organizație teroristă, a precizat Hegseth, care a publicat pe platforma X o înregistrare video din aer a atacului asupra navei.

"Tuturor narcoteroriştilor care amenință țara noastră: dacă vreți să rămâneți în viață, încetați să mai traficați droguri. Dacă veți continua să traficați droguri letale, vă vom ucide", a adăugat secretarul american al Apărării.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au efectuat mai multe atacuri aeriene în Pacific, în special în Caraibe, asupra navelor despre care susțin că aparțin traficanților de droguri.

Ultimul atac actualizează bilanțul morților din aceste misiuni la cel puţin 70.

În total, administrația președintelui Donald Trump a revendicat responsabilitatea pentru distrugerea a 18 ambarcațiuni, fără a oferi vreo dovadă a legăturilor dintre echipajele lor şi traficul de droguri, amintește presa internațională.

Presa din SUA a semnalat că SUA sunt gata să înceapă un război în Venezuela

Experții în Drept au pus la îndoială legalitatea acestor operațiuni împotriva suspecților, care fost uciși fără a fi interceptați sau interogați.

Președintele SUA justifică aceste acțiuni prin lupta împotriva bandelor catalogate drept "teroriste".

Trump spune că însuși președintele venezuelean Nicolas Maduro conduce un cartel de narcotraficanți.

Maduro neagă acest lucru şi denunță acuzațiile ca fiind încercări din partea Statelor Unite de a-l îndepărta de la putere.

Presa americană a semnalat că SUA sunt gata de un război în Venezuela.

Pentagonul a desfășurat opt nave de război în Caraibe şi avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico.

Un portavion american, cel mai mare din lume, a fost, de asemenea, trimis în regiune.