"Nu mai servesc interesele americane”. Donald Trump retrage SUA din 66 de organizații internaționale

<1 minut de citit Publicat la 08:19 08 Ian 2026 Modificat la 08:19 08 Ian 2026

Casa Albă spune că 31 dintre organizaţiile din care SUA se retrag sunt afiliate Naţiunilor Unite. FOTO: Hepta

Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea SUA din 66 de organizaţii, multe dintre ele afiliate ONU. Casa Albă a precizat că decizia a fost luată în condițiile în care aceste organizații "nu mai servesc interesele americane", potrivit Agerpres.

Potrivit unui anunț făcut de Casa Albă, 31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite.

De la revenirea la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, preşedintele republican a implementat viziunea sa "America First".

Ca şi în timpul primului său mandat, a decis să retragă Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice şi din UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), la care SUA reveniseră sub preşedintele Joe Biden.

De asemenea, s-a retras din Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Administraţia Trump a tăiat drastic din ajutorul american pentru străinătate, reducând bugetele numeroaselor agenţii ONU obligate să îşi reducă operaţiunile, cum ar fi Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Programul Alimentar Mondial (PAM).

Vorbind în faţa Adunării Generale în septembrie, Donald Trump a lansat, de asemenea, un atac în toată regula împotriva ONU care, în opinia sa, este "departe de a-şi atinge potenţialul".