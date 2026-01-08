Atacuri ruseşti asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Localnicii din două regiuni au rămas fără curent electric

1 minut de citit Publicat la 08:22 08 Ian 2026 Modificat la 08:42 08 Ian 2026

Atacurile Rusiei s-au intensificat odată cu sosirea temperaturilor negative. Sursa foto: Getty Images

În regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie (centru-est) au avut loc întreruperi de curent după atacuri masive ale dronelor ruseşti asupra infrastructurilor, a anunţat furnizorul de energie ucrainean în cursul nopţii de miercuri spre joi, notează AFP, conform Agerpres.

"Inamicul a lansat un atac masiv cu drone împotriva infrastructurilor energetice în mai multe regiuni. Drept urmare, majoritatea consumatorilor din regiunile Dnipropetrovsk şi Zaporijie, inclusiv centrele regionale, sunt fără curent", a postat furnizorul de energie Ukrenergo pe Telegram miercuri în jurul orei 22:00 GMT.

"În urma atacului inamicului, o infrastructura critică alimentând cu electricitate majoritatea regiunii a fost avariată", a confirmat guvernatorul Dnipropetrovskului, Vladislav Gaivanenko pe Telegram, adăugând că "situaţia este dificilă".

La rândul său, guvernatorul regiunii Zaporijie, Ivan Fedorov, a postat un mesaj pe Telegram în jurul orei 22:13 GMT (00:13 joi la Kiev) în care afirmă că "electricitatea a fost restabilită la instalaţiile cheie".

"Lucrările continuă pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, în principal la infrastructurile critice. Lucrăm fără răgaz pentru a restabili electricitatea tuturor consumatorilor cât mai curând posibil", a adăugat el.

De la începutul invaziei Ucrainei în 2022, Rusia a bombardat continuu infrastructura electrică ucraineană cu drone şi rachete.

Dar în ultimele luni, odată cu sosirea temperaturilor negative, atacurile s-au intensificat, mai scrie AFP.