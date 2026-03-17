Nicușor Dan se vede joi cu șeful NATO, Mark Rutte, după ce Iranul a amenințat România. Ce vor discuta cei doi la Bruxelles

1 minut de citit Publicat la 19:44 17 Mar 2026 Modificat la 19:44 17 Mar 2026

Președintele Nicușor Dan și Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Nicuşor Dan va avea joi o întrevedere cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, la sediul NATO de la Bruxelles, a anunțat marți Administrația Prezidențială. Întâlnirea a fost anunțată și de NATO.

Cei doi oficiali vor susţine ulterior o conferinţă de presă comună.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre.

Astfel, vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

Administrația Prezidențială transmite că Nicușor Dan „va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională”.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina.

Totodată, şeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Mark Rutte vine la câteva zile după ce Iranul a amenințat direct România din cauza deciziei țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.