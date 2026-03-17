Imagini dramatice din Ucraina. „Rușii vânează oamenii cu drone. Evacuarea e imposibilă”

Publicat la 19:05 17 Mar 2026 Modificat la 19:06 17 Mar 2026

Orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk, este distrus treptat de atacurile zilnice ale armatei ruse.

Orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk, este distrus treptat de atacurile zilnice ale armatei ruse, anunță Forțele Armate ale Ucrainei. Localitatea este supusă unor bombardamente constante cu bombe aeriene, artilerie și drone, care distrug cartier după cartier. Din unele clădiri au mai rămas doar fundațiile, în urma loviturilor repetate.

Dronele de tip FPV sunt folosite pentru a ataca atât persoane, cât și mijloace de transport. „Urmăresc mașinile și atacă tot ce mișcă - atât militari, cât și civili”.

În aceste condiții, evacuarea în siguranță a populației a devenit aproape imposibilă.

„Inamicul trage în intrările din oraș, iar din cauza atacurilor constante ale ocupanților, este și mai greu să obții chiar și ajutor umanitar”, transmit ucrainenii.

În același timp, militarii Brigăzii 24 Mecanizate Separate „Regele Danilo” continuă să apere orașul Ceasiv Iar, aflat la est de Kostiantînivka, încercând să oprească înaintarea trupelor ruse către oraș.