Co-fondatorul Uber, Travis Kalanick, recunoaște că s-a mutat în Texas ca să scape de impozitul aplicat miliardarilor, în California

Miliardarul și co-fondatorul Uber, Travis Kalanick, s-a mutat, din California, în Austin, Texas, în decembrie 2025, din cauza unei propuneri de impozitare a averii miliardarilor. Kalanick are o avere estimată la 3,6 miliarde de dolari, notează Fox Business. Proiectul de lege impune un impozit unic de 5% asupra averii nete a rezidenților din California, cu o avere de peste 1 miliard de dolari. Impozitul ar urma să fie datorat în 2027 şi s-ar aplica celor aproximativ 200 de miliardari care locuiesc în stat la 1 ianuarie.

"Ca să fie clar, pe 18 decembrie m-am mutat în Texas. Nu știu ce este atât de specific la 18 decembrie, dar să spunem doar că este înainte de ianuarie”, a spus Kalanick într-un interviu.

Kalanick a plecat din San Francisco în Texas cu doar 14 zile înainte de Anul Nou. El se numără printre miliardarii care și-au redus legăturile cu California, pe măsură ce dezbaterea privind o propunere de impozitare a averii se intensifică. La sfârșitul anului trecut, unii dintre cei mai bogați oameni din California au deschis noi birouri și au achiziționat mai multe proprietăți imobiliare în alte state și au declarat că se gândesc să se mute.

Propunerea, susținută de Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), ar impune un impozit unic de 5% asupra averii nete a rezidenților din California cu o avere de peste 1 miliard de dolari.

Plăţi eşalonate pe 5 ani

Impozitul ar urma să fie datorat în 2027, iar contribuabilii ar putea eșalona plățile pe o perioadă de cinci ani, cu taxe suplimentare, potrivit Biroului Analiștilor Legislativi din California.

Conform legii, californienii cu o avere de peste 1 miliard de dolari ar plăti o taxă unică de 5% pe averea lor totală. Propunerea ar contribui la finanțarea asistenței medicale, educației și a asistenței alimentare.

Este nevoie mai multe semnături pentru a ajunge la buletinul de vot din noiembrie și a obține aprobarea alegătorilor, notează şi LA Times.

Miliardarii, în Florida

Florida absoarbe rapid și elita financiară și media din California, nume precum fondatorul Amazon, Jeff Bezos, investitorul de capital de risc Peter Thiel, cofondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, mutându-se pe „Coasta de Aur”.

Kalanick își folosește relocarea pentru a lansa noua sa afacere, Atoms - fosta City Storage Systems - care se concentrează pe robotică industrială și inteligență artificială „cu angajare remunerată”, a spus el în interviu. Este o schimbare față de „politica percepției” care, susține el, l-a împins să părăsească Uber în 2017.