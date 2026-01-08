Ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Naţională. De vineri se închide pentru continuarea lucrărilor

<1 minut de citit Publicat la 08:32 08 Ian 2026 Modificat la 08:32 08 Ian 2026

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior. Foto: Agerpres

Joi este ultima zi în care credincioșii mai pot vizita Catedrala Națională, înainte ca lăcașul să fie închis din nou pentru public. Începând de vineri, accesul va fi restricționat, ca urmare a reluării lucrărilor la interior, relatează Agerpres.

Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, catedrala a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, zilnic, între orele 9:00 și 17:00.

În acest interval, pelerini și vizitatori din țară și din străinătate au avut posibilitatea să intre în catedrală și să se închine.

De la 9 ianuarie, Catedrala Națională își va închide din nou porțile pentru continuarea lucrărilor de amenajare interioară.