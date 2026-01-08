Tensiuni și proteste după moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare la Minneapolis. JD Vance: ”O tragedie provocată de ea însăşi”

O femeie a fost ucisă în Minneapolis după ce un agent de imigrări a deschis focul. FOTO: Getty Images

O femeie a fost ucisă în Minneapolis după ce un agent de imigrări a deschis focul. Incidentul a devenit motiv de scandal între autorităţi. În timp ce agenţii susţin că femeia i-a atacat şi voia să îi ucidă, iar colegul lor a tras de frică, primarul din Minneapolis spune că agentul a tras în mod deliberat fără a fi în pericol. Incidentul a dus la tensiuni între protestatari şi agenţii de imigrări. Femeia ucisă a fost idetificată, numele ei fiind Renee Nicole Good. Moartea femeii a fost ”o tragedie provocată de ea însăşi”, a scris vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe X. Şcolile publice din Minneapolis vor fi închise pentru restul săptămânii ”din motive de siguranţă”, relatează CNN.

Potrivit agenţilor ICE, femeia de 37 de ani se afla la volanul maşinii sale şi bloca o stradă din Minneapolis. Agenţii susţin că în momentul în care unul dintre ei s-a apropiat de vehicul, aceasta ar fi încercat să calce mai mulţi colegi de-ai lor. În acel moment unul dintre ei a deschis focul şi a împuşcat-o mortal pe femeie.

Varianta ICE este contrazisă de primarul din Minesotta, Jacob Frey. Edilul a avut şi un mesaj dur pentru agenţii de imigrări: ”(N.r-Agenţii ICE) Deja încearcă să întoarcă situaţia în aşa fel încât să pară o acţiune de autoapărare. Pentru că am văzut eu însumi filmarea, vreau să vă spun tuturor, direct: este o aberaţie.”

”Puteţi accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în acelaşi timp că este o tragedie provocată de ea însăşi”, a postat JD Vance pe X, miercuri seara.

Vance şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul faţă de agenţii de imigrări: ”Vreau ca fiecare ofiţer ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin”.

Fostul vicepreşedinte Mike Pence a declarat pentru CNN că doreşte să vadă ”mai mult sprijin din partea oficialilor locali şi statali pentru agenţii de imigrări care fac o muncă foarte grea”.

”De asemenea, cred că ziua de astăzi ar trebui să fie o poveste despre prevenţie, care să arate că oamenii nu ar trebui, aşa cum sugerează rapoartele în acest caz, să hărţuiască ofiţerii ICE”, a spus el.

Şcolile publice din Minneapolis, închise joi şi vineri

”Din motive de precauţie, joi, 8 ianuarie, şi vineri, 9 ianuarie, nu se vor ţine cursuri din cauza problemelor de siguranţă legate de incidentele de astăzi din oraş”, se arată într-un anunţ postat pe site-ul administraţiei şcolilor publice.

Alte programe, activităţi, competiţii sportive şi cursuri educaţionale comunitare sponsorizate de şcoli vor fi, de asemenea, anulate, se adaugă în anunţ.

”Şcoala se va relua luni, 12 ianuarie”, se precizează în acelaşi anunţ.

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului.

Șeful poliției din Minneapolis respinge acuzațiile

Șeful poliției din Minneapolis, Brian O'Hara, a respins acuzațiile conform cărora ofițerii săi protejau agenții ICE, subliniind că principala lor responsabilitate era securizarea locului crimei, o sarcină esențială atât pentru victimă, cât și pentru comunitate.

„Avem obligația de a securiza locul crimei, astfel încât probele să poată fi analizate și să putem asigura o anchetă completă și amănunțită”, a spus el, adăugând că poliția are o datorie „atât față de persoana care este acum decedată, față de familia acesteia... cât și față de comunitate în general”.

O'Hara a menționat, de asemenea, că au fost persoane care au aruncat cu obiecte asupra agenților și le-au adresat injurii.

El a spus că este „incredibil de mândru” de ofițerii săi pentru că au dezescaladat ceea ce a descris ca fiind o „situație foarte, foarte haotică”.