Atac armat în Minneapolis, într-un conflict dintre agenții ICE și imigranți. O femeie a murit

Un atac armat în care a fost implicat un agent al Serviciului de Imigrări și Vamă a avut loc miercuri în Minneapolis, potrivit primarului orașului, anunţă ABC News. Incidentul a avut loc în contextul unei ample acţiuni de control a imigraţiei.

UPDATE: O femeie a murit în Minneapolis după un incident armat implicând agenți ai serviciilor de imigrație, care desfășurau operațiuni țintite în oraș miercuri. Într-o declarație, Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că „protestatari violenți au transformat un vehicul într-o armă” și au încercat să calce cu mașina agenții.

Un ofițer ICE, temându-se pentru viața sa, pentru viața colegilor săi din forțele de ordine și pentru siguranța publicului, a tras focuri de avertisment”, se arată în declarație preluată de CNN. „Și-a folosit pregătirea și și-a salvat propria viață și pe cea a colegilor săi.”

Autorităţile centrale se contrazic cu cele locale în ce priveşte uciderea unei femei de 37 de ani în Minneapolis. În timp ce ICE susţine că unul dintre agenţi a tras în legitimă apărare în femeie pentru că aceasta avea de gând să-l calce cu maşina pe el şi pe încă doi colegi, primarul din Minneapolis susţine că a văzut filmarea inceidentului şi că agenţii ICE mint.

El îl acuză pe agentul care a deschis focul că a făcut acest lucru fără să fie în pericol. Femeia a fost împuşcată în faţă, prin parbriz. După incident, mai multe sute de persoane s-au strâns la faţa locului şi au avut loc ciocniri cu agenţii ICE care au folosit spray cu piper împotriva unora dintre protestatari.

Ştirea iniţială

Sunt foarte mulţi agenţi federali americani în zonă, care este izolată în acest moment.

„Prezența agenților federali de aplicare a legilor privind imigrația provoacă haos în orașul nostru”, a declarat primarul din Minneapolis, Jacob Frey, într-o declarație pe X cu privire la împușcături. „Cerem ICE să părăsească imediat orașul. Suntem fermi alături de comunitățile noastre de imigranți și refugiați.”

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că biroul său lucrează la „strângerea de informații despre o împușcătură legată de ICE în această dimineață”.

„Vom da informații pe măsură ce aflăm mai multe. Între timp, le cer oamenilor să rămână calmi”, a postat el pe X.

Primăria a transmis informaţii despre o împușcătură care a implicat un agent federal în apropierea străzii East 34th Street și a bulevardului Portland și a îndemnat oamenii să evite zona.

„Lucrăm pentru a confirma informații suplimentare, dar ceea ce știm este că prezența agenților federali de aplicare a legii provoacă haos în orașul nostru și face ca comunitatea noastră să fie mai puțin sigură”, a declarat orașul într-un comunicat.

Mai multe forţe de odine s-au deplasat la fața locului. De asemenea, s-au adunat şi protestatari.