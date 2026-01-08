Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din țară. Ninsori în nord și centru, restricții de trafic în mai multe județe

Ninsori în nord și centru, restricții de trafic în mai multe județe. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Mai multe autobuze au rămas înzăpezite, joi dimineaţa, în capetele de linie din municipiul Satu Mare, din cauza precipitaţiilor abundente din ultimele zile, informează operatorul de transport în comun, potrivit Agerpres.

Satu Mare: Mai multe autobuze din municipiul reşedinţă au rămas înzăpezite

"Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, autobuzele de pe liniile 6, 7, 17 şi 18 au rămas blocate în zăpadă la capetele de linie. Circulaţia acestora este temporar întreruptă. De asemenea, şi alte linii vor suferi întârzieri din cauza dificultăţii de a executa manevrele de întoarcere. Se intervine pentru deblocarea vehiculelor, iar reluarea traficului va avea loc imediat ce condiţiile o vor permite", a transmis Transurban, compania de transport din Satu Mare.

Compania anunţă că se intervine pentru deblocarea lor, unele autobuze reuşind să revină pe trasee.

Judeţul Satu Mare se află sub cod galben de ninsori abundente. Firma de deszăpezire a anunţat că s-a intervenit cu toate cele 16 utilaje toată noaptea, fiind împrăştiate 100 de tone de sare.

Sălaj: Restricţii de circulaţie pe DN 1F, în zona Meseş, din cauza zăpezii

Ninsoarea abundentă din cursul nopţii de miercuri spre joi a dus la impunerea unor restricţii de circulaţie pentru vehiculele de mare tonaj, în zona Meseş. pe drumul naţional 1F, între localităţile Românaşi şi Zalău.

"Începând cu ora 00:00, s-au instituit restricţii de circulaţie pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone, în zona Meseş, pe DN 1F, între km 68+000 - km 80+000 (localităţile Românaşi - Zalău) din cauza depunerii unui strat consistent de zăpadă", arată, joi dimineaţa, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Cluj, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, echipele DRDP Cluj au acţionat permanent pe tot parcursul nopţii trecute cu 371 de autoutilaje şi au răspândit 2.907,5 tone de material antiderapant şi 5,8 tone de clorură de calciu pe drumurile naţionale şi autostrăzile din administrare, inclusiv cele din judeţul Sălaj.

"În ultimele 24 de ore s-a acumulat zăpadă în jur de 40 cm în zonele de şes din judeţele Cluj, Oradea, Zalău şi Alba. Acumulări de 20-30 cm au fost în judeţele Bistriţa şi Maramureş, iar până la 1 metru în zona Munţilor Apuseni", mai arată DRDP Cluj.

Pe raza de administrare a DRDP Cluj nu sunt drumuri închise din cauza condiţiilor meteorologice.

Botoşani: Circulaţie în condiţii de iarnă pe toate drumurile naţionale şi judeţene

Circulaţia pe toate drumurile din judeţul Botoşani se desfăşoară, joi dimineaţă, în condiţii de iarnă, conform Agerpres. Secţia Drumuri Naţionale intervine cu 21 de utilaje de deszăpezire, în timp ce Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri acţionează cu 24 de utilaje.

"Nu sunt drumuri blocate. Se intervine cu toate utilajele", a declarat directorul DJDP, Cătălin Gheorghian.

Judeţul Botoşani se află sub Cod galben de precipitaţii mixte şi polei până joi, la ora 12:00.

Circulația pe drumurile din țară se desfășoară joi dimineață, în mare parte, în condiții de iarnă. În județele din nordul și centrul țării se înregistrează ninsori, în timp ce în sud precipitațiile sunt sub formă de ploaie. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române precizează că, la nivel național, se acționează constant cu utilaje de deszăpezire și cu material antiderapant pentru menținerea carosabilului practicabil, relatează Agerpres.

În sudul țării, unde plouă, există pe alocuri riscul formării poleiului, motiv pentru care se intervine preventiv cu material antiderapant. Din cauza condițiilor meteo, au fost impuse și restricții de circulație pe anumite tronsoane de drum.

În județul Caraș-Severin, traficul este oprit pe DN 6, între Armeniș și Slatina-Timiș, precum și în zona localității Domașnea, dar și pe DN 58, între Soceni și Brebu.

În județul Harghita este instituită o restricție de tonaj pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 15A, între Toplița și Borsec.

O restricție similară este valabilă și în județul Sălaj, pe DN 1F, în zona localității Meseș, pe tronsonul kilometric 68–80.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum și trafic, să evite manevrele riscante, să păstreze o distanță de siguranță mai mare între autovehicule și să nu pătrundă pe drumurile închise circulației. De asemenea, pentru deplasarea pe carosabil acoperit cu polei, gheață sau zăpadă, autovehiculele trebuie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă, iar în zonele montane este recomandată și utilizarea lanțurilor antiderapante.