Zelenski îi sugerează lui Trump să-l răpească și pe liderul cecen Ramzan Kadîrov. „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori”

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, alături de Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să pună mai multă presiune asupra Rusiei pentru a forța Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina. În acest scop, Zelenski le-a sugerat, în glumă, americanilor să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, așa cum au făcut cu fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, informează Kyiv Independent.

„Americanii trebuie să pună presiune pe Rusia. Dispun de instrumentele necesare și știu cum să le folosească. Iar atunci când chiar vreau ceva, găsesc ei o cale”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă.

„Avem exemplul cu Maduro, corect? Au desfășurat o operațiune. Toată lumea a văzut cum a ieșit. Au acționat repede. Hai să-i lăsăm să facă o operațiune similară cu tipul ăsta, cum îl cheamă, Kadîrov. Acest criminal. Poate că atunci Putin se va gândi de două ori”

Ramzan Kadîrov, care se autointitulează „Soldatul lui Putin”, conduce din 2007 Republica Cecenia. Sub conducerea lui Kadîrov, Cecenia a devenit unul dintre cele mai periculoase regiuni din lume, unde opozanții la adresa regimului dispar fără urmă ori sunt torturați și executați fără proces.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe Ramzan Kadîrov de crime împotriva soldaţilor ucraineni. O anchetă a relevat cum Kadîrov le-a ordonat mercenarilor lui să-i ucidă pe front pe militarii Kievului capturaţi, şi nu să-i ia prizonieri.

Detalii din raportul celor de la SBU au mai scos la lumină practici revoltătoare la care ar fi apelat Ramzan Kadîrov şi luptătorii săi: soldaţii ucraineni capturaţi în Cecenia ar fi fost plasați pe acoperișurile unor obiective militare din Groznîi şi folosiţi acolo drept scuturi umane în contextul unor atacuri cu drone.

Investigatorii din acest dosar susţin că liderul cecen a recunoscut public că le-a ordonat oamenilor săi să ucidă soldaţi ai Ucrainei. Lui Kadîrov i-au fost impuse mai multe sancţiuni din partea Occidentului pentru stilul violent în care își manifestă puterea şi pentru încălcări repetate al dreptului omului.