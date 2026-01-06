Donald Trump se laudă în fața republicanilor după intervenția din Venezuela: „Avem cea mai letală și mai sofisticată armată”

Foto: Profimedia Images

Donald Trump vorbește despre intervenția americană în Venezuela, marți, la o reuniune a Partidului Republican. Președintele SUA spune că operațiunea americană din Caracas „dovedește că avem cea mai puternică, cea mai letală și cea mai sofisticată” armată din lume.

„Avem cea mai înfricoșătoare armată de pe planeta Pământ, nu avem nicio competiție. Am spus asta multă vreme – nimeni nu ne poate egala”.

Președintele american a dat câteva detalii despre operațiunea americană din Caracas, în urma căreia armata SUA l-a capturat pe Nicolas Maduro și pe soția acestuia.

„Singurii oameni cu lumină erau cei care avea lumânări. A fost o reușită militară formidabilă”.

Trump a mai spus și că „niște cubanezi” au murit în timpul operațiunii. Liderul american nu a dat alte detalii legate de aceste presupuse decese. Președintele american ar putea să facă o aluzie la apropierea dintre regimurile venezuelean și cubanez.

Există indicii că armata americană ar putea să facă o operațiune similară și împotriva Cubei.

„Știau că venim... Au oprit curentul pentru aproape toată țara. Atunci și-au dat seama că e o problemă, nu era curent. Le-am făcut o mică surpriză, ceva extraordinar. A fost ceva extraordinar tactic. A fost incredibil”, a spus Trump.