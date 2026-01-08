Opt straturi de haine și 10 grade în casă: Un bărbat din Franța trăiește în frig, deși are pensie de 2.700 de euro. Care e motivul

Bărbatul și-a setat temperatura în sufragerie la 10 grade Celsius / sursă foto: Getty Images

Thierry Albert, un pensionar de 69 de ani din Franța, a atras atenția după ce a dezvăluit că trăiește într-o locuință unde temperatura din sufragerie este de doar 10 grade Celsius, motiv pentru care este mai mereu îmbrăcat cu opt straturi de haine. El spune că nu face acest lucru din lipsa banilor, întrucât pensia de 2.700 de euro îi asigură un trai confortabil, ci pentru a reduce impactul asupra mediului.

În anul 2019, Thierry a luat o decizie radicală: aceea de a-și reduce consumul anual de energie electrică la sub 1.000 kWh, jumătate din media unui individ în Franța și de cinci ori mai puțin decât media pe gospodărie. Pentru a face posibil acest lucru, bărbatul și-a setat temperatura în sufragerie la 10 grade Celsius.

„Încălzesc puțin doar când este foarte frig. De exemplu, aseară erau 13 grade Celsius în salon, așa că dimineață nu am mai pornit încălzirea”, explică el, potrivit publicației France Info.

Totodată, în zilele mai geroase, pensionarul se îmbracă mai gros. Uneori, poartă opt straturi de haine în partea de sus, două perechi de șosete de lână și „o pereche de colanți sub pantaloni”.

„Dacă temperatura scade, mă îmbrac mai gros și asta e tot”, a mai adăugat el.

Locuiește singur și nu îl vizitează nimeni

De altfel, pentru că locuința este clasificată F, ceea ce indică o performanță energetică foarte scăzută, Thierry folosește doar parterul casei și doarme în sufragerie. Iarna, scările către etaj sunt blocate cu un panou de lemn acoperit cu material izolant și o perdea dublă.

„Nu îmi fac iluzii”, recunoaște Thierry, conștient că aceste soluții nu pot substitui o renovare energetică completă.

„Pereții au doar 4-5 centimetri de izolație, ceea ce este insuficient în prezent. Dar am blocat deschiderile și simt că am redus pierderile la maximum”, a mai adăugat acesta.

El spune că, pe lângă toate aceste măsuri, iarna face duș cu apă rece.

„Mă lipsesc de aceste lucruri, dar mi se pare o necesitate astăzi. Poți spune: acest tip trăiește exagerat, încălzindu-se doar până la 13 grade Celsius. Trebuie să fie puțin nebun… Dar pentru mine, decizia a fost naturală”, a mai mărturisit pensionarul.

Totodată, el a mai adăugat că locuiește singur și nu primește prieteni acasă.

Potrivit unui studiu al Fundației pentru Locuințe, 41% dintre francezi se confruntă cu probleme legate de plata facturilor la energie.