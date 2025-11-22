Un inginer a dezvăluit care este temperatura optimă la care să setezi centrala ca să economisești până la 15% la facturi

Un inginer a explicat temperatura ideală la care trebuie setată centrala pentru a menține confortul în locuință, fără costuri uriașe pe timp de iarnă.

Pe măsură ce temperaturile scad, încălzirea locuinței devine una dintre cele mai mari cheltuieli ale sezonului rece. Deși fiecare persoană percepe diferit senzația de cald sau frig, specialiștii spun că există o „zonă ideală” care oferă confort și eficiență energetică.

Umiditatea, izolarea și preferințele personale pot influența temperatura resimțită, ceea ce duce adesea la discuții în familie despre cât de cald ar trebui să fie în casă. Totuși, experții avertizează că încercarea de a evita pornirea centralei prea mult timp poate crea probleme serioase: umezeală, mucegai și chiar deteriorarea locuinței.

Inginerul Matthew Jenkins, specialist în sisteme de încălzire, recomandă pornirea centralei atunci când temperaturile exterioare scad sub 15°C, moment în care majoritatea oamenilor încep să simtă disconfortul termic.

În interior, temperatura considerată optimă pentru toamnă și iarnă este cuprinsă între 18°C și 21°C. Însă adevărata economie vine din menținerea unei valori constante.

Specialistul în eficiență energetică Stephen Hankinson afirmă că temperatura ideală pentru reducerea facturilor este de 18°C, suficient de confortabilă, dar mult mai economică decât pragul de 21°C preferat de multe familii.

“Scăderea temperaturii din casă de la 21°C la 18°C poate reduce consumul cu până la 15%, ceea ce înseamnă economii de peste 300 de lire anual, în funcție de utilizare”, explică expertul.

Pentru cei care caută metode suplimentare de a se încălzi fără costuri mari, specialiștii recomandă păturile electrice și programarea termostatului, mai ales pentru cei care nu lucrează de acasă: o oră de încălzire dimineața și oprirea sistemului în orele în care locuința e goală.

În plus, ajustarea termostatului înainte de a pleca de acasă pentru o seară sau un weekend poate preveni risipa inutilă de energie.

Concluzia specialiștilor: 18°C este temperatura la care confortul întâlnește economisirea, o soluție simplă, eficientă și accesibilă pentru orice gospodărie.