Momentul în care un dispozitiv exploziv este aruncat şi detonat lângă o parlamentară din Honduras

1 minut de citit Publicat la 14:14 09 Ian 2026 Modificat la 14:14 09 Ian 2026

Momentul în care un dispozitiv exploziv se detonează lângă o parlamentară din Honduras. Foto: Captură video Anadolu

Gladis Aurora Lopez, parlamentară a opoziției din Honduras, a fost rănită joi după ce un dispozitiv exploziv a fost aruncat şi detonat în apropierea sa, la Congresul Național, chiar în timpul unui interviu, a anunțat Partidul Național într-un comunicat, scrie New York Post. Atenţie, urmează imagini cu impact emoţional.

Partidul Național, conservator, a susținut că dispozitivul a fost aruncat de membri ai Partidului Libertății și Refondării (Libertate), aflat la guvernare, iar acesta a explodat la doar câţiva centimetri de parlamentară, rănind-o.

Un reprezentant al Partidului Liber nu a răspuns imediat solicitării de a comenta situația.

"Dădeam interviuri presei, însoțiți de colegii deputați din Partidul Național, pentru a începe sesiunea extraordinară, iar ei au aruncat cu bombe în noi", a spus Tomás Zambrano, șeful blocului parlamentar al Partidului Național, acuzându-i direct pe președintele Congresului, Redondo, și pe fostul președinte Manuel "Mel" Zelaya pentru atac, potrivit HotNews.

O înregistrare video verificată de Reuters o arăta pe parlamentară așezată, cu o cămașă albă trasă la o parte, dezvăluind dungi de sânge și vânătăi pe spate.

Incidentul are loc pe fondul neîncrederii politice de după scrutinul din 30 noiembrie, în care centristul Salvador Nasralla a apelat la Tribunalul Electoral pentru Justiție, solicitând renumărarea voturilor în mai multe departamente, după ce autoritatea electorală l-a declarat câștigător pe candidatul Partidului Național, Nasry Asfura, cu mai puțin de 1% din voturi.

Ambele încercau să detroneze Partidul Libre de stânga al președintelui Xiomara Castro, al cărui candidat Rixi Moncada s-a clasat pe locul trei în alegeri. Asfura urmează să preia funcția pe 27 ianuarie.