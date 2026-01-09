Meloni: „Este timpul ca UE să discute și cu Rusia”

Premiera Italiei, Georgia Meloni, la Palatul Elysee din Paris, 6 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Este timpul ca UE să discute cu Rusia, spune Georgia Meloni. Declaraţia a fost făcută la conferinţa de presă de început de an a premierului italian.

„Salvini a reflectat asupra relațiilor Rusiei cu Italia, la fel cum a făcut Macron asupra Europei. În acest caz, cred că Macron are dreptate. Cred că este timpul ca UE să discute și cu Rusia”, a declarat Meloni, potrivit RaiNews.

Meloni, despre Venezuela: „Stânga este suprarealistă, se află mereu de partea greșită a istoriei”

„M-a uimit să văd mobilizarea sindicală pentru Venezuela, unde există în mod obiectiv o condiție de sărăcie răspândită. Consider suprarealist să văd italieni de extremă stângă care le explică venezuelenilor ce înseamnă să fii venezuelean. Aceste imagini descriu o lume în care realitatea se pliază pe ideologie: o stângă care se află mereu de partea greșită a istoriei.”, a declarat Giorgia Meloni, joi, în conferința de presă la Camera Deputaților.

Meloni: „Trump? Când nu sunt de acord, îi spun”

„Sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord cu președintele american Donald Trump: trebuie apărată chestiunea dreptului internațional. Când nu sunt de acord, i-o spun lui.”, pune premierul Giorgia Meloni într-o conferință de presă, subliniind că, de exemplu, nu este de acord cu mișcările americane în Venezuela și în Groenlanda.

Distanțarea de SUA? „Trebuie să ieșim din NATO? Trebuie să asaltăm McDonald’s?”, spune premierul, „geopolitica nu este bârfă”, adaugă ea.

„Suntem guvernul cel mai solid pentru că avem majoritatea cea mai solidă. Există claritate în linia politică și viteză în execuție.”, a mai declarat Meloni.

„Noi nu am pus deoparte măsurile, sunt mândră de partidele din coaliție și de lideri, nu cred că se pun în pericol tensiuni în cadrul majorității. Faptul că există un dezbatere e pozitiv - nu suntem o cazarmă, nimic nu poate pune în pericol” stabilitatea executivului, a încheiat premierul.