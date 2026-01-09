Cel mai urmărit serial din istoria Netflix a fost detronat de un thriller după un roman al lui Harlan Coben

Minnie Driver, James Nesbitt, Adrian Greensmith, Ellie Henry şi Ellie de Lange. Sursa foto: Profimedia Images

"Stranger Things", cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat de un nou thriller misterios, au relatat The Direct şi gamingbible.com. Pe prima poziție a urcat "Run Away" ("Fugi"), o miniserie britanică în 8 episoade care a avut premiera în aceeași zi în care a fost difuzat episodul final al "Stranger Things", creat și regizat în principal de fraţii Matt și Ross Duffer. "Run Away" are multe recenzii pozitive din partea criticilor.

"Stranger Things", detronat de pe primul loc pe Netflix de serialul "Run Away"

La o săptămână de la începutul anului 2026, se pare că primul mare blockbuster al Netflix a reușit deja să detroneze "Stranger Things" de pe prima poziție a platformei, conform sursei citate. Este vorba despre serialul "Run Away", care a avut premiera pe 1 ianuarie.

"Stranger Things" a fost timp de ani de zile una dintre cele mai valoroase producții ale Netflix, iar cel de-al cincilea și ultimul sezon a rămas unul dintre cele mai așteptate sezoane de televiziune din istorie.

Difuzat în trei părți separate, începând din noiembrie, serialul a culminat cu un final epic de două ore, care a încheiat povestea într-un mod pe care mulți fani l-au considerat satisfăcător (sau nu, în funcție de pe cine întrebi). Însă, având în vedere cât de repede publicul trece de la un titlu la altul în prezent, se pare că perioada în care Stranger Things a ocupat prima poziție pe Netflix s-a încheiat deja, după lansarea unei noi miniserii apărute pe platformă în această săptămână.

Clasamentul Top 10 al Netflix din Statele Unite pentru această săptămână este condus acum de "Run Away", o nouă miniserie de mister dezvoltată de Danny Brocklehurst, au scris jurnaliştii publicaţiei The Direct.

Bazată pe romanul cu acelaşi nume din 2019, semnat de scriitorul american Harlan Coben, seria urmărește povestea unui tată disperat care își caută fiica fugară, ajungând implicat într-un caz de crimă și descoperind secrete ce ar putea să-i distrugă definitiv familia.

Cunoscut pentru romanele sale de mister și thriller care au vândut peste 90 de milioane de exemplare în jurul lumii, Harlan Coben este primul scriitor care a reușit să câștige un Premiu Edgar, decernat anual de asociația scriitorilor de romane de mister din SUA, un Premiu Shamus, acordat de asociația detectivilor particulari americani pentru cel mai bun roman polițist apărut într-un an, și un Premiu Anthony, o altă distincție acordată scriitorilor de romane de mister.

Din distribuția serialului "Run Away" fac parte James Nesbitt, Ruth Jones, Ellie de Lange, Minnie Driver și Alfred Enoch. Miniseria britanică are opt episoade, fiecare cu o durată cuprinsă între 41 și 50 de minute.

Top 10 seriale de pe Netflix în SUA sunt următoarele:

Run Away; Stranger Things 5; Found; Emily in Paris; Land of Sin; Mark Rober’s Crunchlabs; Dave Chappelle’s The Unstoppable; Members Only Palm Beach; The Beast In Me; Ricky Gervais Mortality.

Până în prezent, "Run Away" are recenzii pozitive din partea criticilor, potrivit gamingbible.com. Miniseria "Rotten Tomatoes" are o rată de aprobare de 78%, bazată pe 18 recenzii ale criticilor.