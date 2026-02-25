Fiica celebrului actor de comedie Martin Short a murit. Avea 42 de ani și era asistentă socială

Katherine era singura fiică a lui Martin Short și Nancy Dolman. Foto: Profimedia Images

Fiica cea mai mare a actorului de comedie Martin Short, Katherine, s-a sinucis luni seara, potrivit surselor TMZ și People Magazine. Trupul acesteia a fost descoperit de paramedicii din Los Angeles, după un apel la 112. Katherine Short s-a împușcat.

O ambulanță și o autospecială de pompieri au ajuns luni seara, în jurul orei 18:40, la locuința din Hollywood Hills a tinerei, după un apel la 112. Paramedicii au constatat că aceasta s-a împușcat și au declarat decesul, potrivit People Magazine. În urma autopsiei, moartea acesteia a fost stabilită drept o sinucidere, a declarat medicul legist.

Decesul lui Katherine Short a fost confirmat și de familia ei. „Cu profundă durere confirmăm trecerea în nefiinţă a lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere şi solicită respectarea intimităţii în aceste momente. Katherine a fost iubită de toţi şi va fi amintită pentru lumina şi bucuria pe care le-a adus în lume”, a transmis reprezentantul lui Martin Short într-un comunicat.

Katherine era singura fiică a lui Martin Short și Nancy Dolman, soția actorului timp de 30 de ani până în 2010 când a murit după ce a fost diagnosticată cu cancer de ovare. Cuplul a adoptat trei copii, pe Katherine și încă doi băieți, Oliver Patrick și Henry Hayter.

„Au fost doi ani grei pentru copiii mei. Acesta este un lucru al vieţii pe care îl negăm, faptul că ni se va întâmpla vreodată nouă sau celor dragi, iar când se întâmplă, câştigi puţin şi suferi puţin. Nu este nicio surpriză”, declarat Martin Short, într-un interviu, după moartea soției lui.

Katherine Ross avea 42 de ani și ducea o viață departe de luminile reflectoarelor. Aceasta apărea rar în public, alături de tatăl ei. Aceasta era asistentă socială în Los Angeles, după ce a obținut licența în psihologie la NYU și masteratul în asistență socială de la USC.

Aceasta lucra la organizația non-profit „Bring Change to Mind”, care care militează pentru eliminarea stigmatizării asociate problemelor de sănătate mintală.