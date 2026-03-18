Sean Penn a primit în Ucraina o statuetă Oscar simbolică, realizată din metalul unui vagon de tren avariat de bombardamente ruseşti. FOTO: Profimedia Images

Actorul american Sean Penn, care a lipsit de la gala Oscar de duminică pentru a vizita Ucraina, a primit în dar o versiune simbolică a celebrei statuete realizate din metalul deteriorat al unui vagon de tren lovit într-un atac armat rusesc, scrie France24. Sean Penn a câştigat duminică seara al treilea premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul colonelului Lockjaw din filmul „One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, dar a lipsit de la ceremonia de premiere.

Penn este un susținător puternic al Ucrainei și a vizitat țara de mai multe ori de la invadarea Rusiei, inclusiv pentru a regiza un documentar despre președintele Volodimir Zelenski, pe care îl numește prieten.

Grupul feroviar de stat din Ucraina a declarat marți că dorește să se asigure că vedeta va primi premiul, într-o formă sau alta, în ciuda călătoriei sale la Kiev. „Sean Penn a venit în Ucraina și a ratat Premiile Academiei, așa că Căile Ferate Ucrainene i-au oferit unul al lui”, au declarat Căile Ferate Ucrainene (Ukrzaliznytsia) la X.

Compania a postat un videoclip în care directorul său general îi dăruiește lui Penn o statuie de argint în formă de Oscar, sculptată dintr-o bucată plată de metal.

„Acest Oscar a fost realizat din metalul unui vagon de cale ferată” avariat într-un atac rusesc, se arată în comunicat, numind statueta „un simbol al rezistenței”.

Sean Penn came to Ukraine and missed the Academy Awards — so Ukrainian railway gave him one of his own.



This Oscar was made of the metal of a railway car damaged by russian shelling. A symbol of resilience. ??? pic.twitter.com/7h7TdA5MbS — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 17, 2026

În 2022, Penn i-a dăruit lui Zelenski una dintre statuile primite de le la ceremonia Oscar, în timpul unei vizite în Ucraina. Actorul câștigase anterior două premii pentru rolurile sale din „Mystic River” și „Milk”.

Penn a lipsit de la ceremonie pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a publicat o fotografie cu ei împreună pe X, mulţumindu-i actorului şi activistului. Zelenski a scris: „Sean, datorită ţie, ştim ce înseamnă un adevărat prieten al Ucrainei. Ai fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului aprig. Acest lucru este valabil şi astăzi. Şi ştim că vei continua să fii alături de ţara şi poporul nostru”.

Câştigătorul premiului pentru cel mai bun actor în rol secundar de anul trecut, Kieran Culkin, a înmânat premiul duminică seara, declarând: „Sean Penn nu a putut fi aici în această seară - sau nu a vrut, aşa că voi accepta premiul în numele său”.