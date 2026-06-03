Clint Eastwood s-a retras oficial: La 96 de ani, legenda Hollywood-ului pune punct carierei de actor și regizor

Clint Eastwood s-a retras oficial, la 96 de ani. Foto: Getty Images

După o carieră impresionantă de șapte decenii și peste 70 de filme la activ, Clint Eastwood a decis să se retragă oficial din lumea cinematografiei.

Actorul și regizorul cvadruplu câștigător al premiilor Oscar, care a împlinit 96 de ani pe 31 mai, a devenit celebru în anii '60 cu serialul TV „Rawhide”. Ulterior, a cucerit publicul cu „trilogia dolarilor” a lui Sergio Leone, din care face parte celebrul „Cel Bun, Cel Rău și Cel Urât”.

A regizat primul său film, „Play Misty for Me”, în anii '70, iar în următoarele șase decenii a lansat producții memorabile precum „Necruțătorul” (Unforgiven), „O fată de milioane” (Million Dollar Baby), „Schimbul” (Changeling), „Gran Torino”, „Lunetistul american” (American Sniper) și „Curierul” (The Mule).

Eastwood este unul dintre cei mai de succes actori deveniți regizori, refuzând să fie catalogat într-un singur gen. A abordat cu măiestrie western-uri, thrillere, biografii, drame romantice, filme de război și musicaluri, fiind recunoscut pentru stilul său eficient – termina adesea filmările înainte de termen și sub bugetul alocat.

Pentru cei care se întrebau dacă Eastwood lucrează la un nou proiect, fiul său, muzicianul și compozitorul Kyle (care a semnat coloana sonoră pentru mai multe filme ale tatălui său), a confirmat oficial retragerea acestuia.

Într-o înregistrare video de la un concert din noiembrie, care circulă acum pe internet, Kyle povestea: „Am multe amintiri frumoase lucrând cu el. Acum s-a retras, are 95 de ani [n.r. - la momentul înregistrării]. Dar am fost foarte norocos că am putut lucra alături de el la câteva filme. A fost o experiență extraordinară pentru mine.”

Eastwood, cunoscut pentru etica sa de muncă neobosită, a jucat adesea în propriile filme. Ultima sa apariție pe ecran a fost în „Cry Macho” (2021), iar ultimul film regizat este thrillerul juridic „Juror No 2” (2024), cu Nicholas Hoult și Toni Collette în rolurile principale.

La începutul acestui an, Laura Linney, care a colaborat cu Eastwood de trei ori, a oferit detalii despre cum este să lucrezi cu el. În cadrul seriei „Life in Pictures” de la The Independent, ea a explicat că stilul său calm de pe platou provine din experiența dobândită în western-urile de la începutul carierei, precum „Rawhide”, unde zgomotele puternice speriau caii.

Linney, care a jucat în „Putere absolută” (1997), „Misterele fluviului” (2003) și „Sully” (2016), a povestit: „Am învățat o lecție neprețuită despre cum să te relaxezi la filmări. El filmează o singură dublă, lucrează cu aceeași echipă, vii pe platou, totul este deja pregătit – este gata – iar el spune: «OK, ești gata? OK, începe».”

Ea a continuat: „Vorbește pe un ton egal. Stă lângă cameră, urmărește scena și spune: «OK, te poți opri. Te-ai simțit bine în timpul scenei? Și eu m-am simțit bine. Cadrul a fost focalizat? OK, putem trece mai departe».”

„Așa lucrează el. Motivul pentru care nu strigă «acțiune» sau «tăiați» este legat de western-urile pe care le-a făcut. Dacă cineva urla, calul se speria, așa că pe platou era mereu liniște. Și e adevărat, toți avem un sistem nervos sensibil – când cineva urlă «acțiune», mai ales într-o scenă unde trebuie să te concentrezi, ai nevoie de timp să îți revii.”

De-a lungul carierei, Eastwood a ghidat cinci actori către câștigarea premiilor Oscar: Gene Hackman („Necruțătorul”), Sean Penn și Tim Robbins („Misterele fluviului”), Hilary Swank și Morgan Freeman („O fată de milioane”).

Regretatul Richard Harris, care a lucrat cu Eastwood la western-ul „Necruțătorul” (1992), spunea că n-a jucat niciodată într-un film atât de bine organizat, numind pregătirea actorului-regizor „uimitoare”, în timp ce Hilary Swank a mărturisit: „M-a făcut să mă simt în largul meu. Știe cum să creeze rapid o atmosferă confortabilă pentru toată lumea”. Morgan Freeman l-a numit, la rândul său, regizorul său preferat cu care a lucrat vreodată.

Meryl Streep, care a jucat alături de Eastwood în drama romantică „Podurile din Madison County” (1995), a povestit că acesta i-a luat apărarea când studioul a considerat-o prea în vârstă pentru rolul principal, deși avea 45 de ani – exact vârsta personajului. „Clint a insistat pentru mine, lucru pentru care i-am fost recunoscătoare. Cu siguranță aș fi făcut și eu același lucru pentru el”, a declarat actrița la un moment dat.