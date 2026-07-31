Jaf la Netflix: un film nelansat cu Nicolas Cage a fost furat. Producătorii cer despăgubiri de 105 milioane de dolari

„Fortitude” este un thriller de spionaj a cărui acțiune se desfășoară la Londra. Foto: Getty Images

Sediul Netflix din Los Angeles a fost jefuit și hoții au plecat cu mai multe hard drive-uri, inclusiv unul pe care se afla copia unui thriller de spionaj, plasat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu actorul Nicolas Cage în rol principal. Producătorii filmului dau acum în judecată compania de streaming și cer despăgubiri de 105 milioane de dolari, relatează The Guardian.

Netflix ar fi primit o copie a filmului „Fortitude” în luna iunie după ce și-a exprimat interesul pentru materialele promoționale. Producătorii au trimis o copie digitală pentru a filmul să poată fi vizionat intern și au cerut ca fișierul să fie șters ulterior.

Însă, filmul încă se afla pe un hard drive atunci când sediul companiei din Los Angeles a fost jefuit. Producătorii filmului cu un buget de 45 de milioane de dolari, care încă nu a fost lansat, a decis să dea Netflix în judecată.

Compania de streaming a spus că monitorizează site-urile de piraterie pentru a identifica „orice distribuire sau vânzare neautorizată” a filmului.

„Netflix contestă orice afirmație potrivit căreia ar suporta prejudiciile în cazul unui film livrat fără măsurile de securitate standard în industrie. Deși nu deținem drepturile asupra filmului 'Fortitude', luăm foarte în serios securitatea conținutului și am luat măsuri suplimentare pentru a sprijini realizatorul filmului și echipa sa. Printre acestea se numără efectuarea unei investigații amănunțite și oferirea de a monitoriza site-urile cunoscute de piraterie pentru a identifica orice distribuire sau vânzare neautorizată”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat transmis publicației Hollywood Reporter.

De asemenea, Sean Berney, directorul de achiziții al Netflix, a declarat că este pentru prima dată când compania este ținta unui furt: „Am încercat să rezolvăm situația împreună cu echipele noastre de securitate, fără succes. Echipele noastre care se ocupă de piraterie sunt în alertă maximă în urma breșei de securitate și vor monitoriza situația.”

Netflix este acuzată că a refuzat să dezvăluie dacă a depus plângere la poliție după furt, dar și că a refuzat o solicitare a producătorilor „Fortitude” de a implica LAPD (Departamentul de Poliție din Los Angeles), după ce au raportat furtul.

În documentele depuse în instanță, avocații producătorilor filmului cu Nicolas Cage au argumentat că orice vânzare viitoare a filmului este acum pusă în pericol, iar strategia de lansare internațională și campania pentru premii au fost suspendate.

„Prejudiciul suferit de reclamanți este profund. Prin modul defectuos în care a gestionat filmul și prin atitudinea sa ulterioară de nepăsare, Netflix a pus în pericol investiția reclamanților de peste 45 de milioane de dolari, precum și valoarea semnificativă a filmului în sine. Netflix a privat, de asemenea, filmul, distribuția și creatorii săi de posibilitatea de a-și aduce producția pe piață și de a beneficia de recunoașterea pe care, cel mai probabil, o lansare mondială promovată corespunzător ar fi generat-o”, se arată în plângere, potrivit Page Six.

„Fortitude” este un thriller de spionaj a cărui acțiune se desfășoară la Londra și care are în centru agenți ai serviciilor britanice de informații ce contribuie la schimbarea cursului celui de-Al Doilea Război Mondial. Nicolas Cage joacă alături de Matthew Goode, Michael Sheen și Ben Kingsley. Filmul este regizat de Simon West, cunoscut pentru filme precum „Tomb Raider” și „The General’s Daughter”.