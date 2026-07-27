Milioane de oameni au urmărit pe X o copie piratată a filmului "Odiseea"

1 minut de citit Publicat la 14:33 27 Iul 2026 Modificat la 14:33 27 Iul 2026

„Odiseea” este pe cale să devină cel mai mare succes de box-office din cariera regizorului Christopher Nolan. Foto: Getty Images

Regizorul Christopher Nolan își dorește ca publicul să vadă filmul "Odiseea" pe cel mai mare ecran posibil. Cu toate acestea, aproximativ două milioane de oameni ar fi urmărit în acest weekend, pe rețeaua X, o copie piratată a producției, scrie BBC.

Potrivit publicației Variety, o postare care conținea o versiune de calitate ridicată a filmului a strâns 2,1 milioane de vizualizări în doar două ore și jumătate, sâmbătă, înainte ca respectivul cont să fie suspendat.

"Filmul complet «Odiseea» într-o singură postare, exact așa cum și-a dorit Nolan", a glumit un utilizator.

Nolan a filmat întreaga producție, care durează trei ore, pe peliculă de 70 mm, un format de înaltă rezoluție conceput pentru ecranele uriașe IMAX.

"Întregul film «Odiseea», într-un videoclip publicat direct pe X. Incredibil", a scris un utilizator.

"Cineva a publicat ilegal filmul «Odiseea» în format HD. Am crezut că este fals, dar este adevărat", a comentat o altă persoană.

The Hollywood Reporter a relatat că o versiune de calitate mai slabă a apărut duminică pe X. Aceasta a fost eliminată după două ore, timp în care strânsese aproape 50.000 de vizualizări.

Studioul Universal a transmis că a aflat despre publicarea neautorizată a filmului și că a început imediat procedurile pentru eliminarea copiei.

"Tratăm cu seriozitate încălcarea drepturilor de autor și vom lua toate măsurile necesare pentru a ne proteja conținutul și drepturile de proprietate intelectuală", a precizat compania.

Este puțin probabil ca apariția copiei piratate să afecteze în mod semnificativ încasările filmului. "Odiseea" a obținut 215 milioane de dolari la nivel mondial în al doilea weekend de la lansare, iar încasările totale au ajuns la 640 de milioane de dolari.