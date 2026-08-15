Ținuta emblematică a Umei Thurman din scena de dans a filmului „Pulp Fiction” va fi scoasă la licitație

Ţinuta purtată de Uma Thurman în „Pulp Fiction” va fi scoasă la licitaţie şi ar putea ajunge până la 30.000 de dolari. Sursa colaj: Getty Images/ propstoreauction.com/

Mai multe obiecte de colecție provenind de la filmările peliculei „Pulp Fiction” care a marcat începutul colaborării din 1994 dintre Quentin Tarantino și actrița Umei Thurman, devenită ulterior muza sa, vor fi scoase în curând la licitație, la Los Angeles. Licitația pornește de la 7.500 de dolari (aproximativ 6.500 de euro), însă achiziționarea uneia dintre cele mai emblematice ținute purtate de Uma Thurman în „Pulp Fiction” ar putea ajunge până la 30.000 de dolari.

Licitaţia este organizată de Propstore, o casă de licitații specializată în obiecte de colecție din lumea cinematografiei. Pe 26 august, la Petersen Automotive Museum din Los Angeles, va debuta o licitație cuprinzând aproximativ 1.500 de loturi din universul filmului și al televiziunii – de la „Ace Ventura” la „Alien”, de la „Jurassic Park” la „Star Trek” și de la „Saturday Night Fever” la „Scream”, iar sesiunea de licitare online va continua până pe 29 august, relatează La Repubblica.

Este vorba despre o colecție dedicată unor producții hollywoodiene de succes mondial, care include, în mod firesc, și filmul lui Quentin Tarantino din 1994. Direct de pe platourile de filmare ale peliculei „Pulp Fiction”, aproximativ douăzeci de obiecte originale urmează să fie scoase la licitație de către Propstore, de la tenișii Converse uzați ai lui Bruce Willis (Butch Coolidge) până la pantofii din piele Pierre Cardin purtați de actorul principal John Travolta (Vincent Vega).

Totuși, cel mai emblematic obiect rămâne ținuta purtată de Uma Thurman (Mia Wallace) în celebra scenă a dansului în picioarele goale de la restaurantul Jack Rabbit Slim’s. Afișând o tunsoare bob neagră și breton drept, actrița, pe atunci în vârstă de 24 de ani și încă necunoscută publicului larg, a interpretat rolul soției gangsterului Marsellus Wallace, pentru care lucra Vincent Vega. În timp ce o însoțește pe soția șefului, Vincent se oprește împreună cu aceasta la un local în stilul anilor '50, unde decid să participe la un concurs de dans „twist” înainte de a pleca spre casă. Mia își scoate pantofii aurii Chanel, iar cei doi se dezlănțuie pe ritmurile piesei „You Never Can Tell” a lui Chuck Berry.

Ținuta din scena celebră a filmului „Pulp Fiction” va fi scoasă la licitație. O piesă emblematică a istoriei cinematografiei, costumul purtat de Uma Thurman din scena de dans din „Pulp Fiction” este pe cât de simplu, pe atât de actual. Creatoarea de costume Betsy Heimann a conceput o ținută compusă dintr-o cămașă albă cu pense laterale, poale lungi și manșete „căzute”, prinse cu butoni aurii. Purtată cu un decolteu adânc, cămașa lăsa la vedere lenjeria de dedesubt, de culoare închisă și croială tip balconette. Pantalonii negri Agnès B, cu croială scurtă, ajungeau până deasupra gleznelor. Lipsită de imprimeuri, ținuta se bazează în întregime pe croială și siluetă, întruchipând estetica minimalistă specifică modei anilor '90, un stil care a revenit în forță în prezent.

Câștigătorul licitației va primi și eticheta purtând inscripția scrisă de mână „Mia Wallace” / „Uma Thurman” – cea care identifica costumele actriței pe platoul de filmare. Acest rol i-a adus actriței o nominalizare la Oscar și a consacrat-o atât ca vedetă de la Hollywood, cât și ca muză a lui Quentin Tarantino.

Regizorul a afirmat la un moment dat că o considera pe Uma Thurman „o zeiță de talia lui Greta Garbo și a lui Marlene Dietrich”. Colaborarea lor avea să ducă, în cele din urmă, la realizarea filmului „Kill Bill” , la aproximativ un deceniu după „Pulp Fiction” .