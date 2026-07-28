„Odiseea” lui Nolan, demolată chiar de traducătoarea care l-a inspirat să facă filmul: „Mi-ar fi rușine să fi scris așa ceva”

„Odiseea” este pe cale să devină cel mai mare succes de box-office din cariera regizorului Christopher Nolan. Foto: Getty Images

Cel mai recent film al lui Christopher Nolan, „Odiseea”, a strâns cronici elogioase și încasări uriașe la box-office – însă exact persoana care l-a inspirat pe regizor l-a desființat. Emily Wilson, profesoara universitară a cărei traducere din 2017 a Odiseei lui Homer a fost citată de Nolan drept sursă de inspirație, a publicat o cronică nimicitoare, în care numește scenariul „abisal” și acuză filmul că duce lipsă de profunzime psihologică, emoțională și etică, scrie BBC.

Emily Wilson, profesoara a cărei traducere din 2017 a Odiseei lui Homer a fost citată de regizor drept o sursă de inspirație pentru ecranizarea poemului, a scris o cronică devastatoare la adresa filmului.

Într-un text publicat în London Review of Books, Wilson a spus că „i-ar fi rușine să fi scris ceva din acest scenariu”, descriind structura narativă a filmului drept „ieftin senzaționalistă”.

„Scenariul este abisal”, a spus ea. „Niciunul dintre personaje nu are o motivație convingătoare pentru faptele sau vorbele sale. Nu există scene de sex, iar toată mâncarea arată oribil”.

„Îi lipsește profunzimea psihologică, emoțională, politică și etică”, a scris Wilson, recunoscând totodată că munca lui Sir Christopher a stârnit un interes reînnoit pentru clasicul lui Homer.

„Lansarea «Odiseei» rămâne, totuși, un eveniment demn de sărbătorit”, a notat Wilson.

„Acest epic aduce publicul înapoi în cinematografe... traducerile Odiseei, inclusiv a mea, se vând ca pâinea caldă... (iar) poate filmul îi va convinge pe câțiva administratori de universități să nu-și desființeze departamentele de literatură, limbi și istorie. Nolan... face tot ce poate pentru a-l readuce pe marele public la lectură, iar eu îi sunt recunoscătoare”, a mai scris ea.

Însă epopeea de trei ore a lăsat-o, în mare parte, dezamăgită.

„Speram că afinitatea lui Nolan cu aceste teme homerice l-ar putea împinge spre noi culmi creative și i-ar permite să dea naștere unor personaje mai credibile”, a scris ea.

„Dar «Odiseea» prezintă obișnuita lui combinație de grandoare și superficialitate... viziunea filmului este prea confuză, iar personajele prea slab conturate pentru a oferi ceea ce, pe jumătate, promite în materie de idei mărețe – deși se descurcă foarte bine la capitolul explozii mari și uriași mari.”

Wilson a adăugat că adolescenții ei „s-au distrat” văzând superproducția la cinema.

„Este un spectacol audiovizual potrivit pentru toată familia, ca un foc de artificii elaborat de 4 iulie – și cam cu același nivel de profunzime narativă și emoțională”, a spus ea. „Există mai multe personaje feminine decât în majoritatea filmelor lui Nolan, datorită materialului-sursă. Dar niciunul nu prea are multe de spus, spre deosebire de felul în care sunt conturate în poem”.

În timpul turneului de promovare a filmului, Sir Christopher a declarat revistei Empire că a folosit primul vers din traducerea lui Wilson („Povestește-mi despre un bărbat complicat”) drept reper pentru Odiseu al său, interpretat de Matt Damon.

Spre deosebire de opinia lui Wilson, cea mai recentă ecranizare a primit cronici entuziaste din partea criticilor de film.

Este primul film al regizorului de la „Oppenheimer”, din 2023, care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film.

The Telegraph a declarat „Odiseea” drept „filmul anului”, în timp ce Metro a adăugat că pelicula va „schimba cinematografia pentru totdeauna”.

The Times a descris-o drept „o capodoperă în toate privințele”, iar Standard a lăudat filmul ca pe o „operă cinematografică colosală”.

„Odiseea”, lansată la începutul acestei luni, îi are în distribuție pe Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway și Charlize Theron, alături de Nyong'o și Damon.

Filmul îl urmărește pe Odiseu (Damon), regele grec al Itacăi, în lunga și primejdioasa sa călătorie spre casă de la Războiul Troian, pentru a se reîntoarce la soția și fiul său (Hathaway și Holland).