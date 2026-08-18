Bogdan Ivan îi cere lui Ilie Bolojan să intervină de urgență pe piața carburanților. „Prețurile au luat-o razna”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Energiei, deputatul PSD Bogdan Ivan, trage un semnal de alarmă legat de scumpirea motorinei şi cere premierului, ministrului Energiei şi mai multor instituţii ale statului să verifice de urgenţă dacă asistăm la creşteri speculative de preţ, notează Agerpres.

„Preţurile la motorină au luat-o razna. Cresc de la o zi la alta şi, în unele cazuri, chiar de la o oră la alta, la aceeaşi benzinărie. În ritmul acesta, orice măsură luată pentru a-i proteja pe români riscă să fie anulată de scumpiri succesive, iar nota de plată ajunge, din nou, tot în buzunarul oamenilor”, a scris acesta pe pagina lui de Facebook.

În opinia sa, premierul şi ministrul Energiei ar trebui să intervină imediat, iar Ministerul Finanţelor, ANAF şi Consiliul Concurenţei să verifice de urgenţă cum se formează aceste preţuri şi să stabilească dacă scumpirile au un fundament economic real sau sunt doar speculative.

„Nu putem accepta ca benzinăriile să majoreze preţurile după bunul plac, iar instituţiile statului să privească de pe margine. Este nevoie de controale, explicaţii şi de decizii rapide”, mai spune deputatul PSD.

Ce se întâmplă cu preţul motorinei

În ultimele săptămâni, preţul motorinei a crescut puternic, împins de scumpirea produselor petroliere pe pieţele internaţionale. Cotaţiile Platts pentru motorină au urcat cu peste 34%, iar preţul mediu la pompă a crescut cu 23%.

Ca reacţie, statul a intervenit prin singura pârghie pe care o are la îndemână: acciza. Pe baza unui mecanism introdus prin Legea nr. 162/2026, care permite reducerea temporară a accizei atunci când preţurile internaţionale depăşesc anumite praguri – şi asta fără a mai fi nevoie de aprobarea Parlamentului –, Ministerul Finanţelor a redus temporar cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16-31 august 2026. În bani, reducerea înseamnă aproximativ 68 de bani pe litru.

Mecanismul funcţionează pe termen scurt şi este reevaluat des: în următoarele trei luni, acciza la motorină va fi scăzută de două ori pe lună, cu procente între 5% şi 25%, în funcţie de cea mai mică creştere procentuală dintre cotaţiile internaţionale Platts şi preţul mediu la pompă.

Efectul s-a văzut imediat: preţul motorinei a coborât sub 10 lei/litru în staţiile Petrom, după ce preţurile au fost reduse cu 68 de bani/litru în toate benzinăriile, în prima oră a zilei de duminică, 16 august. Chiar şi aşa, România rămâne printre ţările europene cu cea mai scumpă motorină.

Ce cer transportatorii

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) a cerut Parlamentului să modifice legea privind acciza la carburanţi, argumentând că actuala plafonare nu împiedică scumpirile la pompă.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăseşte în preţul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele şi milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, susțin aceștia.

Nemulţumirea lor de fond este că Legea 162 nu plafonează adaosul comercial, aşa că distribuitorii de carburanţi pot ridica preţul cât vor ei. Tocmai de aceea, FORT a cerut Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Concurenţei să analizeze urgent cum s-au format preţurile în ultimele săptămâni, să verifice eventualele creşteri speculative şi să asigure o concurenţă reală pe piaţă.

Ce spune premierul

Luni, premierul Ilie Bolojan a explicat că guvernul nu are cum să controleze un preţ care depinde, în bună măsură, de factori externi, subliniind totodată că scumpirea carburanţilor se reflectă direct în inflaţie.

Ilie Bolojan a spus că preţurile sunt în creştere nu doar în ţara noastră, fiind influenţate de problemele din Golf şi de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, iar „companiile îşi iau măsuri de protecţie”.

„Astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone (în Marea Neagră - n.r.), deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus şi toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare”, a declarat prim-ministrul interimar.

El a amintit că au fost şi probleme cu transportul de carburanţi pe calea ferată spre vestul ţării, dar care s-au rezolvat în ultimele zile.

„Oricât ne-am dori, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi. Nu este doar la noi această situaţie”, a subliniat Bolojan.