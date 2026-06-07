Suntem singuri în Univers? Steven Spielberg explorează primul contact cu extratereștrii în noul său film, „Disclosure Day”

Spielberg rămâne optimist că răspunsurile ar putea veni mai curând decât ne așteptăm. Foto: Getty Images

Timp de peste 40 de ani, Steven Spielberg a pus cinefililor aceeași întrebare: dacă nu suntem singuri în Univers? Cele mai apreciate filme ale sale au explorat fascinația umanității pentru viața dincolo de Pământ. Regizorul revine, din nou, la această temă în noul său film „Disclosure Day”, care va avea premiera în România pe 12 iunie, și explorează ce ar însemna primul contact cu viață extraterestră. Spielberg crede că evenimentele din film sunt mai aproape de noi decât am crede, fiind convins că vom descoperi în timpul vieții noastre dovezi că nu suntem singuri, relatează BBC.

Steven Spielberg este un maestru al filmelor SF. De la extraterestrul prietenos din centrul filmului E.T. până la vizitatorii misterioși din Întâlnire de gradul trei (Close Encounters of the Third Kind), unele dintre cele mai apreciate pelicule ale sale au explorat impactul pe care primul contact cu o viață extraterestră l-ar putea avea asupra umanității.

Acum, regizorul laureat cu Oscar revine la această temă cu „Disclosure Day”, un thriller SF cu Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Colin Firth și Eve Hewson. Filmul imaginează o lume aflată pe marginea unei revelații: dovada că există o inteligență non-umană și că aceasta a fost ascunsă chiar la vedere.

În centrul poveștii se află personajul lui Blunt, meteorologul Margaret Fairchild, și Daniel Kellner (interpretat de O’Connor), un expert în securitate cibernetică ce descoperă dovezi ale unei mușamalizări de lungă durată și ajunge urmărit, în timp ce guvernele și corporațiile puternice se grăbesc să controleze adevărul.

La premiera din Marea Britanie, în Leicester Square, Spielberg a declarat pentru BBC că este în continuare fascinat de întrebarea care i-a inspirat o parte dintre cele mai iconice lucrări ale sale, iar viziunea sa asupra vieții extraterestre a evoluat de-a lungul decadelor.

„Viziunea mea a devenit mai realistă. Există mult mister și lucruri care nu sunt dezvăluite, dar am devenit mai optimist că oamenii vor putea descoperi lucruri pe care nu am avut voie să le descoperim”, a spus el.

Spielberg rămâne optimist că răspunsurile ar putea veni mai curând decât ne așteptăm. Întrebat dacă în timpul vieții noastre vom descoperi că există viață dincolo de Pământ, regizorul a răspuns: „Da.”

„Și voi accepta orice va fi.”

Filmul apare într-un moment în care discuțiile despre fenomene aeriene neidentificate, transparența guvernelor și inteligența artificială au trecut din zona marginală a culturii populare în dezbateri mainstream.

Deși „Disclosure Day” se concentrează pe posibilitatea vieții extraterestre, multe dintre temele sale vizează încrederea, secretul și modul în care societățile reacționează atunci când presupuneri vechi sunt puse sub semnul întrebării.

Cel mai important, potrivit regizorului în vârstă de 79 de ani, filmul este despre umanitate.

„Este despre empatie și despre a aduce oamenii împreună”, a spus el, adăugând că un eveniment precum descoperirea existenței extratereștrilor „i-ar uni pe oameni”.

Acest mesaj optimist a fost reluat și de distribuție, mulți dintre actori spunând că filmul este deosebit de relevant într-o perioadă de diviziune politică și socială tot mai mare.

„Ceva există acolo”

Josh O’Connor, care îl interpretează pe expertul în securitate cibernetică Daniel Kellner, a spus că scenariul l-a atras imediat.

„Când am primit scenariul, l-am citit dintr-o suflare și a fost captivant, mi s-a părut atât de necesar, pentru că este un film despre speranță, umanitate și înțelegere.”

El a sugerat că descoperirea vieții inteligente din afara Pământului ar putea forța oamenii să treacă peste neînțelegerile dintre ei.

„Când există lipsă de înțelegere între noi, poate ceva din exterior ne-ar putea uni. Mă întreb dacă ideea de ură este o invenție umană, pentru că niciuna dintre întâlnirile documentate nu este urâtă sau violentă”, a spus actorul.

Actorul de 36 de ani a recunoscut, de asemenea, că el crede că probabil există ceva dincolo de Pământ, deși nu se grăbește să afle răspunsul.

„Cred cu siguranță că există ceva acolo, dar nu știu dacă vom descoperi în timpul vieții noastre și nu mă deranjează dacă nu. Sentimentul de mister era foarte puternic (în trecut n. r) și acum l-am pierdut”, a spus el.

Emily Blunt, care o interpretează pe prezentatoarea meteo Margaret Fairchild, a spus că speră ca o eventuală confirmare a vieții extraterestre să inspire uimire, nu frică.

„Dacă am afla că există extratereștri, mi-aș dori ca oamenii să fie uimiți, smeriți și copleșiți de acest lucru”, a declarat ea pentru BBC.

Actrița a adăugat că este „matematic imposibil să ne imaginăm că suntem singura civilizație” și că unul dintre mesajele-cheie ale filmului este „să nu ne fie frică de ceea ce nu știm”.

La rândul său, Colman Domingo a spus că unul dintre motivele pentru care a acceptat proiectul a fost șansa de a contribui la aducerea viziunii lui Spielberg la viață.

La fel ca unii dintre colegii săi, actorul a spus că el crede că ar putea exista viață dincolo de Pământ.

„Toți ieșim și privim stelele și îmi pot imagina că există cineva acolo care se uită la mine”, a spus el.

Deși recunoaște că o dovadă a vieții extraterestre ar putea schimba radical societatea, el susține că impactul ar putea fi, în cele din urmă, pozitiv.

„Ar fi incredibil dacă am ști și am înțelege acest lucru ca pe un adevăr. Ar putea răsturna unele lucruri în societate, dar nu ar fi atât de rău, având în vedere cât de polarizată este lumea acum”, a explicat Domingo.

Colin Firth a descris filmul ca pe un „rollercoaster” care explorează empatia, frica și reacția umanității la necunoscut și a spus că spectatorii „vor avea multe lucruri de discutat după”.