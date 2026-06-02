Toy Story 5 - Povestea Jucăriilor - va avea premiera în România pe 19 iunie. Va fi dublat în română de Anca Sigartău sau Cosmin Seleși

Toy Story 5 - Povestea Jucăriilor - va avea premiera în România pe 19 iunie. Sursa foto: Hepta

Toy Story 5 - Povestea Jucăriilor - este cea mai nouă producție Disney și Pixar, care va avea premiera în cinematografele din România pe 19 iunie, notează Cinemagia. Vocile animaţiei care continuă aventurile lui Woody, Buzz Lightyear şi Jessie vor fi dublate, în limba română, de actori precum Anca Sigartău, Cosmin Seleși, Eugen Cristea, Cosmina Dobrotă sau Alexandru Potocean. În versiunea originală, Taylor Swift interpretează o piesă de pe coloana sonoră, iar rapperul Bad Bunny oferă vocea unui personaj foarte amuzant: Pizza cu Ochelari de Soare.

În Toy Story 5 - Povestea Jucăriilor - gaşca se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie.

"Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit" - spun ei. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? - este întrebarea care îi va ţine pe fanii seriei cu sufletul la gură.

În versiunea originală a producţiei, vocile personajelor din animaţie sunt asigurate de actori uriaşi, cum ar fi Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson şi Joan Cusack.

În română, Toy Story 5 - Povestea Jucăriilor - este dublat, de asemenea, de actori populari: Anca Sigartău, Cosmin Seleși, Eugen Cristea, Cosmina Dobrotă, Alexandru Potocean, Andreea Bibiri, Florian Ghimpu, Adina Lucaciu, Lucian Ionescu, Teodora Calagiu Garofil sau Oana Mereuță.

Animaţia în regia lui Andrew Stanton va avea premiera în cinematografele din România în data de 19 iunie 2026. Producţia are o durată de 90 de minute.