Un YouTuber a fost arestat după scandalul care a afectat cariera unui actor celebru din Coreea de Sud: A folosit AI pentru a-l defăima

1 minut de citit Publicat la 10:59 27 Mai 2026 Modificat la 10:59 27 Mai 2026

Actorul Kim Soo-Hyun are 38 de ani şi s-a născut în Irwon-dong, Seul, Coreea de Sud. Sursa colaj foto: Getty Images

Autorităţile din Coreea de Sud au arestat un YouTuber care ar fi făcut afirmaţii defăimătoare la adresa actorului Kim Soo-Hyun, alimentând un scandal care i-a blocat cariera starului, relatează BBC. Anchetatorii susţin că influencerul Kim Se-ui ar fi folosit inteligenţa artificială (AI) pentru a genera o înregistrare audio cu informaţii false.

Poliţia şi procurorii susţin că Kim Se-ui, administratorul popularului canal de YouTube Hover Lab, ar fi manipulat probe pentru a afirma în mod fals că actorul Kim Soo-Hyun a avut o relaţie cu regretata actriţă Kim Sae-Ron pe când aceasta era minoră – acuzaţii negate de actor. Vedeta a fost descoperită moartă în locuința ei din districtul Seongsu-dong de un prieten, în urmă cu un an.

Tribunalul Districtual Central din Seul a emis marţi un mandat de arestare pe numele YouTuber-ului, invocând riscul ca acesta să distrugă probe sau să fugă.

Într-un comunicat transmis miercuri, agenţia lui Kim Soo-Hyun a declarat că "adevărul a fost demonstrat", potrivit sursei citate.

"Ancheta a confirmat că toate suspiciunile şi probele prezentate de Hover Lab împotriva lui Kim Soo-Hyun au fost nefondate", se arată în comunicat, care le mulţumeşte şi susţinătorilor actorului pentru sprijin.

Vorbind cu jurnaliştii în faţa tribunalului, marţi, înaintea deciziei instanţei, YouTuberul Kim Se-ui a respins acuzaţiile şi a afirmat că mandatul "nici măcar nu a prezentat corect faptele de bază".

El a anunţat că va depune plângeri împotriva poliţiştilor şi procurorilor care au cerut arestarea sa. Acuzaţiile la adresa lui Kim Soo-Hyun au apărut anul trecut, la scurt timp după ce Kim Sae-Ron s-a sinucis la vârsta de 24 de ani.

La câteva luni după moartea actriţei Kim Sae-Ron, canalul de YouTube Hover Lab, care are aproape un milion de abonaţi, a publicat o înregistrare audio în care aceasta putea fi auzită spunând că avea o relaţie cu Kim Soo-Hyun încă din perioada gimnaziului.

Poliţia susţine că înregistrarea audio a fost generată cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că anchetatorii afirmă, de asemenea, că YouTuber-ul Kim Se-ui ar fi manipulat capturi de ecran ale unor mesaje text trimise de pe telefonul actriţei pentru a crea impresia că aceasta comunica cu starul Kim Soo-Hyun.

Hover Lab este considerat un canal controversat pe YouTube în Coreea de Sud şi publică frecvent comentarii despre politică şi divertisment. De asemenea, este cunoscut pentru bârfe despre celebrități.