„Baby Yoda” a atras mulțimi la cinema la lansarea „Star Wars: The Mandalorian & Grogu”. Încasări globale de 165 de milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 10:41 25 Mai 2026 Modificat la 10:46 25 Mai 2026

Filmul „Star Wars: The Mandalorian & Grogu" a avut încasări de aproximativ 165 de milioane de dolari la nivel mondial în weekend-ul de lansare

„Baby Yoda” a atras mulţimile în sălile de cinematograf din Statele Unite în weekendul în care americanii au marcat Memorial Day, filmul „Star Wars: The Mandalorian & Grogu” obţinând încasări de aproximativ 165 de milioane de dolari la nivel mondial, a anunţat duminică distribuitorul Walt Disney, relatează Reuters citată de Agerpres.

Pelicula a ocupat primul loc la box-office-ul american şi canadian, unde se preconiza că va încasa aproximativ 102 milioane de dolari până luni.

Această sumă ar depăşi previziunile de dinaintea weekendului pentru perioada de vineri până luni, însă ar reprezenta cel mai slab debut al unui film din seria „Star Wars” produs de Disney.

Realizarea noului film a fost mult mai puţin costisitoare în comparaţie cu alte filme din seria „Star Wars”, având un prag mai scăzut de rentabilitate.

„Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” realizat în ultimii şapte ani, relatează povestea unui vânător de recompense (Pedro Pascal) şi a micului său ajutor verde, Grogu, poreclit „Baby Yoda”. Acest duo şi-a făcut debutul la TV în serialul difuzat în streaming de Disney+ „The Mandalorian” în 2019, Baby Yoda devenind o senzaţie a culturii pop.

Aducerea personajului pe marele ecran va ajuta la stimularea vânzărilor de jucării şi tricouri cu Grogu, după cum a declarat Jeff Bock, analist senior de box-office la Exhibitor Relations Co. Peste 13 milioane de jucării cu Grogu au fost vândute în primii doi ani de la debutul serialului TV.

„Ceea ce Disney doreşte cu adevărat de la acest film este stabilizarea universului "Star Wars". Cred că acest lucru contribuie la atingerea acestui obiectiv", a declarat Bock referindu-se la cifrele din weekendul de lansare.

Disney a suspendat producţia de noi filme "Star Wars" după lansarea peliculei "The Rise of Skywalker", în 2019, pentru a-şi reevalua strategia pentru marile ecrane. Conducerea a ajuns la concluzia că a lansat prea multe filme "Star Wars” în cinematografe într-un interval prea scurt de timp.

Filmul „Star Wars” al Disney cu cele mai mici încasări, „Solo: A Star Wars Story”, a adus 103 milioane de dolari în weekendul de Memorial Day din 2018 şi a fost considerat un eşec.

Însă, „The Mandalorian & Grogu” a avut un buget de producţie mai mic decât majoritatea celorlalte filme din seria "Star Wars", costând aproximativ 165 de milioane de dolari, în locul sumei obişnuite, de peste 300 de milioane de dolari, notează Reuters.

Publicul a fost mai entuziast în privinţa noului film decât criticii. Spectatorii verificaţi au acordat acestei producţii un scor pozitiv de 89%, comparativ cu procentul de 62% din partea criticilor, potrivit site-ului Rotten Tomatoes.

"Star Wars" a debutat în 1977 şi a devenit una dintre cele mai profitabile francize cinematografice din toate timpurile, cu încasări la nivel internaţional în urma vânzării biletelor care au depăşit pragul de 10 miliarde de dolari.

Disney a cumpărat franciza de la creatorul George Lucas în 2012.

Următorul film, "Star Wars: Starfighter", cu Ryan Gosling, este programat să ajungă în cinematografe în mai 2027.