„O insultă la adresa poporului grec”. Val de critici după ce Lupita Nyong'o a fost distribuită în rolul Elenei din Troia, în „Odiseea”

1 minut de citit Publicat la 22:24 22 Mai 2026 Modificat la 22:41 22 Mai 2026

Elon Musk a spus că e frumoasă, dar alegerea unei negrese să joace o femeie albă într-o lucrare fundamentală de literatură europeană e la fel de greșită

Lupita Nyong'o a reacționat la valul de critici provocate de alegerea sa în rolul frumoasei Elena din Troia, în filmul „Odiseea” al regizorului Cristopher Nolan. Actrița de culoare le-a răspuns criticilor, cerându-le să înțeleagă că filmul este despre „un mit”, informează BBC.

Nyong'o o va juca pe Elena, frumoasa soție a regelui spartan Menelaus, și cea care a provocat războiul troian.

Alegerea actriței de culoare în acest rol din mult-așteptatul film „Odiseea” regizat de Cristopher Nolan a provocat însă deja un „război cultural”, notează BBC.

Printre criticii cei mai vocali pentru această alegere de casting se numără miliardarul american Elon Musk: acesta consideră o greșeală alegerea unei actrițe de culoare în rolul Elenei din Troia.

Musk a spus că regizorul Nolan a „insultat grav poporul grec” și a răspuns cu „Adevărat” la o memă publicată pe rețeaua X care arată o persoană ce dansează pe mormântul lui Homer, autorul grec al „Iliadei”/„Odiseii”.

I agree that she is beautiful, but casting a Black woman to play a White woman in a foundational work of European literature is no more right than casting a White man to play Shaka Zulu! — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2026

„Sunt de acord că ea (Nyong'o) e frumoasă, dar alegerea unei negrese să joace o femeie albă într-o lucrare fundamentală de literatură europeană e la fel de greșită ca alegerea unui bărbat alb să-l joace pe Shaka Zulu (lider al poporulu zulu din Africa - n.r.)”, a spus Elon Musk.

Nyong'o a declarat că susține ideea și viziunea regizorului Nolan referitoare la interpretarea mitului Odiseii. „Distribuția acestui film este reprezentativă pentru lumea în care trăim”.

„Nu-mi pierd timpul încercând să mă apăr. Criticile vor exista indiferent dacă le combat sau nu”, a spus actrița de culare, câștigătoare a unui premiu Oscar în 2014, pentru rolul său din filmul „12 ani de sclavie”.

Elon Musk a revenit într-o altă postare, în care a declarat că „Chris Nolan este un rasist anti-alb”.

Cristopher Nolan, regizorul filmului „Odiseea”, care urmează a fi lansat pe ecrane, nu a răspuns declarațiilor făcute de Musk. Nolan a câtștigat două premii OScar în 2024, pentru filmul „Oppenheimer” și mai este cunoscut pentru alte producții precum Dunkirk, Inception, Interstellar sau The Dark Knight.