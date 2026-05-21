Disney lansează „The Mandalorian and Grogu”, un nou film „Star Wars”. Personajul principal: Baby Yoda

Publicat la 20:14 21 Mai 2026 Modificat la 20:14 21 Mai 2026

Noul film Disney de lung metraj „The Mandalorian and Grogu” e inspirat după serialul de mare succes „The Mandalorian”. Foto: Getty Images

„The Mandalorian and Grogu”, primul film din franciza „Star Wars” produs în ultimii șapte ani, va fi lansat vineri în cinematografe, în contextul în care grupul Disney mizează pe farmecul personajului Baby Yoda pentru a revigora această serie cinematografică, informează joi Reuters, preluată de Agerpres.

Disney a plasat proiectele 'Stars Wars' într-o perioadă de pauză după 'The Rise of Skywalker' din 2019, după ce directorii studioului hollywoodian au ajuns la concluzia că au lansat prea multe filme într-o perioadă scurtă de timp. În același an, un serial TV inspirat din universul 'Star Wars', intitulat 'The Mandalorian', s-a bucurat de un succes uriaș pe serviciul de streaming Disney+.

Acel serial TV a introdus în franciza 'Star Wars' un personaj insolit - o creatură mică și verde, cu ochi supradimensionați, denumită inițial 'Baby Yoda', dar al cărei nume oficial a fost dezvăluit ulterior, Grogu, care a devenit apoi o adevărată vedetă în cultura pop.

Însă filmul despre noile aventuri ale lui Grogu ar putea să înregistreze în weekendul său de debut pe marile ecrane cel mai slab rezultat de box-office dintre toate filmele 'Star Wars' după ce Disney a cumpărat această franciză de la creatorul ei, cineastul George Lucas, în 2012. Analiștii preconizează că 'The Mandalorian and Grogu' va obține încasări cuprinse între 75 de milioane și 100 de milioane de dolari în weekendul prelungit ocazionat de sărbătoarea Memorial Day în cinematografele din Statele Unite și Canada.

Părerile criticilor despre noua producție „Star Wars” sunt împărțite

Filmul 'Star Wars' produs de Disney care a avut cele mai mici încasări la lansare, 'Solo: A Star Wars Story', a obținut 103 milioane de dolari în weekendul prelungit de Memorial Day din 2018 și a fost considerat un eșec de box-office.

'Disney încearcă să își dea seama dacă filmele 'Star Wars', din punctul de vedere al proiecțiilor în cinematografe, mai sunt încă esențiale. Mai simt oare oamenii nevoia de a merge să le vadă în cinematografe?', a declarat Jeff Block, analist-senior pentru box-office în cadrul companiei de specialitate Exhibitor Relations.

Jeff Block spune că se așteaptă ca 'The Mandalorian and Grogu' să obțină încasări de aproximativ 85 de milioane de dolari de vineri până luni în box-office-ul nord-american. Acest lucru ar fi totuși un succes, susține el, având în vedere că filmul a costat circa 165 de milioane de dolari pentru a fi realizat, în comparație cu bugetele de producție de peste 300 de milioane de dolari de care au beneficiat celelalte filme 'Star Wars'. Noua peliculă ar stimula, de asemenea, vânzările de produse promoționale cu Baby Yoda, precum jucării și tricouri.

Noul film îl are ca protagonist pe actorul Pedro Pascal, distribuit în rolul unui vânător mandalorian de recompense, care poartă tot timpul o cască și colaborează cu Grogu pentru a elibera un prizonier dintr-o galaxie îndepărtată. La un eveniment pentru fani organizat la Londra, Pedro Pascal a promovat filmul spunând că acesta a fost, pentru el, 'o experiență pentru marele ecran' similară celor pe care le-a vizionat în copilărie.

Franciza 'Star Wars' a debutat pe marile ecrane în 1977 și a obținut de atunci încasări de peste 10 miliarde de dolari în cinematografele din întreaga lume.

Până în prezent, criticii au păreri împărțite cu privire la noul film, care, miercuri, avea un rating pozitiv de 60% pe site-ul Rotten Tomatoes.

Criticul de divertisment Nick Schager de la publicația Daily Beast a descris noul lungmetraj drept 'un western spațial plin de aventuri, care îmbină cu măiestrie spectacolul scenelor de luptă și farmecul potrivit pentru copii'. Bilge Ebiri, critic de film pentru publicațiile Vulture și New York Magazine, consideră însă acest film este 'monoton și excesiv de impasibil'.

Următorul film creat de Disney în această franciză, 'Star Wars: Starfighter', cu Ryan Gosling în rolul principal, este programat să ajungă în cinematografe în mai 2027.