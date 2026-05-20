Cate Blanchett și Selena Gomez vor juca într-un film interzis minorilor. Michael Fassbender va avea rolul principal masculin

2 minute de citit Publicat la 11:49 20 Mai 2026 Modificat la 11:51 20 Mai 2026

Cate Blanchett și Selena Gomez vor juca într-un film interzis minorilor

Cate Blanchett și Selena Gomez se alătură distribuției noului film semnat de regizorul Brady Corbet, cunoscut pentru succesul The Brutalist. Din distribuție face parte și Michael Fassbender. Filmul va fi „X-rated” (interzis minorilor), presupunându-se că va avea scene de nuditate ori șocante.

Informația a ieșit la iveală în timpul unui masterclass susținut de Blanchett la Festivalul de film de la Cannes, unde actrița a dezvăluit că urmează să colaboreze cu Corbet. Ulterior, Variety a confirmat oficial implicarea sa în proiect, precum și participarea Selenei Gomez. Publicația InSneider anunțase anterior că Gomez negocia rolul.

Filmul nu are încă un titlu oficial, iar detaliile despre poveste sunt ținute strict secrete. Corbet a declarat însă în mai multe interviuri că pregătește un lungmetraj „X-rated”, plasat în principal în anii ’70. Regizorul a descris proiectul drept „un film care sfidează genurile”, a cărui acțiune se întinde din secolul al XIX-lea până în prezent. Producția va fi realizată cu camere eight-perf 65mm, un format cinematografic folosit foarte rar în industria actuală.

La Storyhouse Screenwriting Festival din Dublin, Corbet a mai dezvăluit că scenariul noului film are aproximativ 200 de pagini, considerabil mai mult decât cele 165 de pagini ale scenariului pentru The Brutalist, film care a avut o durată de trei ore și jumătate.

Proiectul este produs de Andrew Morrison prin compania Kaplan Morrison și marchează al patrulea lungmetraj regizat de Corbet, după The Childhood of a Leader, Vox Lux și The Brutalist.

Câștigătoare a două premii Oscar, Cate Blanchett a colaborat de-a lungul carierei cu regizori precum Martin Scorsese, David Fincher, Guillermo del Toro sau Wes Anderson. Cel mai recent, actrița a apărut în Father Mother Sister Brother, regizat de Jim Jarmusch, producție recompensată cu Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția.

La rândul ei, Selena Gomez continuă să îmbine cu succes muzica, actoria și businessul. După debutul pe Disney Channel în serialul Wizards of Waverly Place, artista s-a remarcat în filme precum Spring Breakers și, recent, în Emilia Pérez, rol care i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes, alături de Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón și Adriana Paz. Gomez este și protagonista serialului Only Murders in the Building, reînnoit recent pentru un al șaselea sezon.