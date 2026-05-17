Interviu exclusiv cu Berlin, Roi și Bruce din celebrul serial La Casa de Papel. Pedro Alonso a anunțat că se retrage definitv

Julio Pena Fernandez (S), Joel Sanchez (C) și Pedro Alonso (D). Colaj Foto: Profimedia Images / Getty Images

Netflix a lansat, vineri, „Berlin și Dama cu Hermină”, sezonul final al serialului care a cucerit lumea, La Casa de Papel. Noua producție îl readuce în prim-plan pe Berlin, interpretat de Pedro Alonso, de această dată în Sevilla, unde personajul și banda sa pun la cale un jaf construit în jurul uneia dintre cele mai cunoscute capodopere ale lui Leonardo da Vinci: Dama cu Hermină. Această premieră vine însă cu o veste care a șocat fanii din întreaga lume: Pedro Alonso a anunțat că se retrage definitiv din rolul lui Berlin. Netflix a confirmat că seria se încheie odată cu el.

Povestea noii serii pornește de la o comandă aparent simplă pe care Berlin o primește de la Ducele de Malaga: să fure tabloul lui Da Vinci.

În realitate, furtul este doar o fațadă: adevăratele ținte sunt chiar Ducele și soția sa, un cuplu care crede că îl poate șantaja pe Berlin. Planul se desfășoară pe mai multe niveluri și, potrivit descrierii oficiale, îi va trezi lui Berlin „latura cea mai întunecată, dar și setea de răzbunare”.

Sevilla servește drept fundal al întregii acțiuni, oraș în care au fost filmate mare parte din cele opt episoade ale seriei, alături de Madrid, San Sebastian, Peniscola și alte localități spaniole.

„Berlin nu există fără Pedro Alonso".

Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN: Pedro, se vorbește foarte mult acum despre retragerea ta. Spune-mi, după nouă ani de Berlin, cum ai luat decizia să părăsești acest personaj și ce moștenire lași întregii lumi acum?

Pedro Alonso, actor: Cred că astăzi și mâine, aici, în România, vor fi practic ultimele mele zile după un proces care a durat zece ani. A fost o odisee extraordinară. Mă gândesc la secvențe, la colegi, la actori, la echipe, la scenarii, la tot ce s-a schimbat, la toate schimbările care au apărut în viața mea și îmi dau seama că a fost o călătorie extraordinară.

În ceea ce privește decizia de a abandona proiectul Berlin, nu e vorba de vreo strategie sau vreun calcul. Pur și simplu, anul trecut am avut nouă luni de filmări în Vancouver și producția a fost extraordinară, dar și foarte intensă. Pentru prima oară am simțit că vreau să intru într-o nouă etapă. Ceva a făcut click în mintea mea. Iar ca să fac loc pentru ceea ce urmează în viața mea, trebuia să renunț la această situație, la Berlin, un lucru minunat din viața mea.

Am avut un schimb de energie extraordinar cu colegii și țin foarte mult la astfel de lucruri. Și cu publicul am avut o energie foarte bună. Sunt liniștit, iar în ceea ce privește moștenirea, evident că nimeni nu își putea imagina la început ce avea să se întâmple. Faptul că am ajuns în toată lumea și în locuri minunate precum România este o binecuvântare și sunt recunoscător pentru asta. Iar după aceea îmi voi lua zborul.

Daria Gheorghe: Ți-ai urmat instinctul.

Pedro Alonso: Cu siguranță. Mă aflam în America Latină. Călătoresc foarte mult acolo, mai ales în Mexic, și da, a fost un click interior. Am simțit acest lucru și nu m-am putut opune. Încerc să îmi ascult din ce în ce mai mult instinctul. Și, bineînțeles, aștept un timp. Nu vreau să iau decizii la cald.

Daria Gheorghe: Bruce, tu ești personajul care rezolvă problemele sub tensiune. Spune-mi care a fost cea mai dificilă scenă de acțiune care ți-a testat limitele în acest sezon.

Joel Sanchez, actor: În ceea ce privește primul sezon, scena cu Michelle în pădure, toată partea aceea cu șarpele a fost destul de intensă, pentru că timp de câteva săptămâni am cărat-o literalmente în spate. Filmările au fost foarte solicitante din punct de vedere fizic.

Daria Gheorghe: În aceste episoade treci printr-un amplu proces de maturizare. Care a fost cea mai mare provocare în a-i oferi lui Roi o voce proprie, care să nu se mai ascundă în spatele lui Berlin?

Julio Pena Fernandez: Cred că Roi începe acest sezon ca un fel de cățeluș care merge după Berlin. Asta este imaginea pe care o am. Berlin l-a ajutat foarte mult și l-a scos din mai multe situații complicate, iar Roi simte că îi datorează foarte multe.

În acest al doilea sezon cred că vom vedea un Roi care se distanțează puțin. Este mai rezervat în relația cu Berlin și cred că se refugiază mai mult în interiorul său, având în vedere tot ceea ce i se întâmplă. Vom vedea uneori o atitudine adolescentină, puțin infantilă, în interacțiunea cu ceilalți colegi.

Daria Gheorghe: Dacă fiecare dintre voi ar asocia acest sezon cu o culoare, care ar fi aceea și de ce?

Cei trei actori au ales roșu și portocaliu, pentru a putea fi asociat cu mitul lui Carmen și cu iconografia clasică spaniolă, specifică Sevillei, dar și cu pasiunea.

Daria Gheorghe: Care a fost momentul vostru preferat din acest sezon, unul pe care nu îl puteți compara cu nimic din trecutul acestei serii?

Joel Sanchez: După tot ce am trăit în Sevilla, aleg momentul cu barca. La nivel uman și energetic, pentru mine a fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit în acest nou sezon.

Pedro Alonso: Am avut mai multe zile de filmare în Sevilla, iar banda intra cu barca pe râul Guadalquivir, în ficțiune. Dar, la prezentarea oficială, echipa Netflix ne-a făcut să apărem pe o barcă pe râu, noaptea. A început să plouă și totul a fost organizat la un nivel aproape olimpic, ceva nebunesc.

În barcă vorbeam fără să se audă exact ce spunem, iar fiecare dintre noi a avut timp să își simtă și să își exprime emoțiile. Toată lumea a plâns în acel moment. Pentru noi a fost ceva foarte emoționant și minunat și cred că vom păstra această amintire pentru tot restul vieții.

Daria Gheorghe: Cu ce energie a venit Sevilla și de ce acest oraș nu se compară cu celelalte sezoane?

Julio Pena Fernandez: Cred că în primul sezon aveam Parisul, unde culorile erau puțin mai stinse. Era galbenul luminii de pe străzi, o atmosferă mai elegantă, multe bijuterii. Dar în Sevilla am atins din plin pasiunea spaniolă. Este un oraș minunat, plin de culoare. Am furat opere de artă și asta ne apropie mai mult de sufletele noastre.

Avem și personaje noi în acest sezon și sunt minunate. Cred că ele vor aduce o energie specială noii povești.

Pedro Alonso: Am călătorit foarte mult cu această saga. Nu știam că îmi voi încheia colaborarea cu acest serial, dar pentru mine a fost ca o întoarcere acasă. M-am întors într-un oraș spaniol superb și aș putea spune că faptul că am încheiat colaborarea într-un astfel de cadru are o semnificație aparte pentru mine. Cred că Sevilla va impresiona pe toată lumea.

Joel Sanchez: Este un oraș care se potrivește perfect cu energia personajului Berlin, pentru că împărtășesc aceeași pasiune. Cred că alegerea acestei locații a fost o reușită.